Cel puţin 20 de persoane au murit şi peste 600 au fost rănite într-o serie de explozii ca urmare a „manipulării neglijente a dinamitei” în Guineea Ecuatorială

Ministerul Apărării a publicat duminică seara o declaraţie în care spunea că un incendiu la un depozit de arme din cazarmă a provocat explozia muniţiei de înaltă calibru. Acesta a declarat că numărul provizoriu de morţi este de 20, adăugând că cauza exploziei va fi investigată pe deplin.

Imaginele şi videoclipurile publicate pe Twitter arată cantităţi mari de fum şi oameni răniţi ce fug pe străzile puternic afectate din zonă.

Guineea Ecuatorială, o ţară africană de 1,3 milioane de oameni situată la sud de Camerun, a fost o colonie a Spaniei până când şi-a câştigat independenţa în 1968. Bata are aproximativ 175.000 de locuitori.

At least 17 people are dead and hundreds of others are hospitalized following an explosion at a military camp in Equatorial Guinea, according to the country's health ministry. https://t.co/5oTHJR9im3 pic.twitter.com/GrPdNSWO0d