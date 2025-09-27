Centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată de Rusia, fără energie electrică de patru zile

Reactoarele centralei sunt oprite, dar încă au nevoie de energie pentru a menține funcționarea sistemelor vitale de răcire și siguranță.

„Ca urmare a acțiunilor rusești, centrala nucleară de la Zaporojie este fără energie electrică de patru zile”, a declarat sâmbătă ministrul ucrainean de Externe, Andri Sibiga, potrivit AFP.

Rusia susține că centrala primește energie de rezervă de la generatoare diesel încă de marți, afirmând că Ucraina ar fi atacat rețeaua de alimentare. Operatorul susținut de Moscova a precizat că rezervele de motorină sunt „suficiente pentru o perioadă extinsă”, fără a oferi o durată exactă.

ONG-ul Greenpeace Ucraina a atras atenția că generatoarele diesel sunt „ultima linie de apărare, folosite doar în situații extreme” și a avertizat că Moscova ar putea folosi criza pentru a reconecta centrala la rețeaua ocupată temporar de Rusia și pentru a reporni ulterior unul dintre reactoare.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a avut săptămâna aceasta discuții la Moscova cu președintele Vladimir Putin și cu agenția nucleară Rosatom, privind siguranța centralei.

Cele șase reactoare ale centralei, care produceau înainte de război aproximativ o cincime din electricitatea Ucrainei, sunt oprite de la începutul ocupației ruse în 2022. Totuși, centrala necesită energie pentru sistemele de răcire, esențiale pentru prevenirea topirii reactoarelor și a unui incident nuclear.

De la începutul conflictului, Zaporojie a fost expusă la multiple riscuri de siguranță, inclusiv bombardamente frecvente în apropiere, pene de curent repetate și lipsă de personal.