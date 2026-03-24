CERN transportă antimaterie pe șosea pentru prima dată: experiment fără precedent pentru cercetători

Experimentul a avut loc la Geneva, unde oamenii de știință au transportat aproximativ 100 de antiprotoni într-un camion special echipat, transmite Associated Press. Particulele au fost plasate într-o capsulă tehnologică avansată, menținută în vid și stabilizată cu ajutorul unor magneți supraconductori răciți la temperaturi extreme.

Antiprotonii sunt particule de antimaterie care, dacă intră în contact cu materia obișnuită, se anihilează instantaneu și eliberează energie. Din acest motiv, transportul lor este considerat extrem de delicat. Cercetătorii au efectuat o călătorie de test de aproximativ 30 de minute pentru a verifica dacă particulele pot fi transportate fără să scape din capcana magnetică.

Cum funcționează transportul antimateriei

Antiprotonii sunt păstrați într-un dispozitiv special numit „capcană transportabilă de antiprotoni”. Acesta este un container de aproximativ o tonă, proiectat pentru a menține particulele suspendate în vid. Magneții supraconductori din interior sunt răciți până la aproximativ minus 269 de grade Celsius, aproape de zero absolut, pentru a menține stabilitatea particulelor. Sistemul este conceput astfel încât antimateria să rămână izolată chiar și în cazul vibrațiilor sau frânărilor camionului.

Testul este primul pas într-un proiect mai amplu care vizează transportul antimateriei de la CERN către alte centre de cercetare. Unul dintre obiectivele pe termen lung este trimiterea antiprotonilor către Universitatea Heinrich Heine din Düsseldorf, Germania. Universitatea se află la aproximativ opt ore de mers cu mașina. Cercetătorii spun că laboratorul german ar putea oferi condiții mai bune pentru studiul antimateriei, deoarece activitatea intensă de la CERN produce interferențe magnetice care pot afecta experimentele.

De ce este importantă antimateria

Antimateria este unul dintre cele mai misterioase elemente ale fizicii moderne. Pentru fiecare particulă din univers există, teoretic, o antiparticulă cu sarcină opusă. Când materia și antimateria intră în contact, ele se anihilează și produc energie. Studierea acestui fenomen îi ajută pe cercetători să înțeleagă mai bine structura universului și de ce materia domină cosmosul.

CERN este în prezent singurul loc din lume unde antiprotonii pot fi produși, stocați și studiați în mod sistematic, în cadrul instalației cunoscute sub numele de „Antimatter Factory”.