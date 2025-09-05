Charlie Sheen, câștigător al Globului de Aur, recunoaște că a fost dependent de sex și șantajat de parteneri

Cunoscut pentru rolurile din Plutonul și Doi bărbați și jumătate, actorul a recunoscut într-un interviu pentru emisiunea Good Morning America – una dintre cele mai populare emisiuni matinale din SUA, că a fost dependent de sex și șantajat de partenerii săi sexuali în perioada în care consuma intens droguri.

„Totul a fost însoțit de un șantaj uriaș”, a relatat Charlie Sheen jurnalistului american Michael Strahan. El a explicat că, în acea perioadă, prefera să plătească pentru a păstra lucrurile ascunse: „Am zis: Bine, plătim și sperăm că totul rămâne acolo. Să dispară. Să nu iasă la iveală”.

În cadrul interviului, difuzat vineri de ABC News, Sheen a vorbit și despre faptul că a avut relații sexuale cu bărbați, lucru pe care l-a ascuns de teamă că va fi expus public.

„Simt nevoia să fiu liber de asta”

El a mărturisit că, timp de ani de zile, a trăit cu teama constantă că viața sa privată va fi expusă. S-a simțit „ca un ostatic”, alegând să plătească sume considerabile pentru a păstra tăcerea celor care îl șantajau, în loc să riște ca secretele sale să devină publice.

„Simt doar nevoia să fiu liber de asta… și apoi să văd cum reacționează lumea dacă află aceste lucruri,” a spus el, explicând de ce a ales acum să vorbească deschis: „Pentru că, de-a lungul anilor, mi-am spus o poveste: Dacă vreodată aș dezvălui asta, atunci așa va trebui să fiu tratat, așa vor reacționa oamenii, așa mă vor percepe”.

40 de ani de excese, povestiți fără filtre

Actorul, în vârstă de 60 de ani, își va lansa luni cartea autobiografică The Book of Sheen, în care povestește despre perioadele sale de dependență, diagnosticul HIV anunțat în 2015, și momentul în care a decis să renunțe definitiv la droguri și alcool.

„Corpul meu începuse să respingă alcoolul… La propriu, parcă se întorcea pe dos. Eram un dezastru”, a spus Sheen despre decizia de a se lăsa de băutură în 2017. De la imaginea sa de petrecăreț notoriu până la relațiile sale de profil înalt și cererile salariale record, Sheen a fost în atenția presei de 40 de ani și… „totul e în carte”.

Singur astăzi, actorul spune că nu-l recunoaște pe Sheen din trecut

Actorul a mărturisit că regretă comportamentul din trecut, devenit viral prin expresii precum „tiger blood” sau „winning”, dar încearcă să meargă mai departe: „Nu știu cine era acea persoană. E ciudat, era ca și cum aș fi fost posedat… Mi-aș dori să mă pot întoarce în timp și să-i spun: Omule, oprește-te!”

Sheen a vorbit și despre relațiile cu copiii săi, care s-au îmbunătățit de când a renunțat la droguri și alcool. Totuși, legătura cu fiica sa Sami, în vârstă de 21 de ani, a rămas rece, iar actorul mărturisește că nu înțelege pe deplin ce a dus la această ruptură. „Nu știu exact ce am făcut, și asta e problema… Dar am încredere că nu e ceva definitiv, că vom rezolva lucrurile”, a spus el.

Charlie Sheen este tatăl a cinci copii, din relații diferite, și are un nepot. În prezent, actorul nu este căsătorit și nu are o relație publică cunoscută.