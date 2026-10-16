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China cere Israelului să renunțe la coloniile din Cisiordania și avertizează asupra crizei din Gaza

China a transmis un mesaj ferm Israelului, cerând oprirea și anularea înființării forțate a coloniilor din Cisiordania. Beijingul susține că soluția celor două state reprezintă calea de rezolvare a conflictului și solicită acces umanitar deplin în Fâșia Gaza.
China cere Israelului să renunțe la coloniile din Cisiordania și avertizează asupra crizei din Gaza
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
16 oct. 2026, 05:31, Știri externe
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Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis președintelui israelian Isaac Herzog că Israelul trebuie să oprească și să anuleze „înființarea forțată” a coloniilor din Cisiordania, potrivit unui comunicat publicat vineri de Ministerul chinez de Externe, relatează Reuters.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei întâlniri desfășurate în Azerbaidjan.

Wang Yi i-a transmis lui Herzog că Beijingul a considerat în mod constant problema palestiniană drept „cea mai mare nedreptate istorică a acestui secol”.

China susține soluția celor două state

Ministrul chinez de Externe a declarat că promovarea păcii și reconcilierii în regiune reprezintă „piatra de temelie” a politicii Chinei în Orientul Mijlociu.

Potrivit acestuia, Beijingul consideră că soluția celor două state reprezintă calea corectă pentru rezolvarea conflictului.

Wang Yi a subliniat că prioritatea imediată este deschiderea completă a accesului în Fâșia Gaza, pentru a împiedica extinderea unei „catastrofe” umanitare.

În același timp, oficialul chinez a cerut Israelului să oprească și să anuleze înființarea forțată a coloniilor din Cisiordania.

Beijingul cere reluarea dialogului pentru soluționarea conflictului

Wang Yi a declarat că China este dispusă să colaboreze cu comunitatea internațională pentru a determina toate părțile implicate să revină cât mai curând la dialog și consultări și să caute o soluție politică a conflictului.

China susține de mult timp cauza palestiniană, iar Beijingul menține, de asemenea, relații strânse cu Iranul, principalul adversar regional al Israelului.

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