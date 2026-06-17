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China pregătește reguli stricte pentru platformele de livrare de mâncare, pentru a opri războaiele de preț

Autoritatea de reglementare a pieței din China a publicat miercuri un proiect de reguli menit să limiteze reglementarea platformelor de livrare de mâncare în China, în contextul îngrijorărilor tot mai mari legate de războaiele de preț și de ceea ce autoritățile numesc „concurență irațională”.
China pregătește reguli stricte pentru platformele de livrare de mâncare, pentru a opri războaiele de preț
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAXFOTO
Andrei Rachieru
17 iun. 2026, 15:57, Știri externe
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Inițiativa vine pe fondul intensificării competiției dintre marile platforme digitale, într-o perioadă marcată de încetinirea consumului intern, scrie Reuters.

Reglementarea platformelor de livrare de mâncare în China intră în consultare publică

Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței (SAMR) a anunțat că proiectul de reguli va fi supus consultării publice până la data de 17 iulie.

Documentul propune interzicerea practicilor prin care platformele obligă comercianții să participe la campanii de subvenționare a prețurilor sau să suporte costurile reducerilor. Totodată, regulile ar limita folosirea avantajelor de capital pentru practici monopoliste, concurență neloială sau vânzarea produselor sub cost.

Reacția industriei

Meituan, liderul pieței de livrări de mâncare din China, a transmis într-un comunicat publicat pe rețelele sociale că susține propunerile autorităților și va colabora pentru implementarea noilor cerințe. Compania a subliniat că regulile vor contribui la „definirea limitelor de conformitate” în ceea ce privește reducerile și campaniile promoționale.

Declarații similare au fost făcute și de principalii rivali ai Meituan din segmentul de „retail instant”, controlați de giganții tehnologici Alibaba și JD.com, care au afirmat că vor sprijini noile reguli și vor proteja concurența loială pe piață.

Războaiele de preț

Îngrijorările autorităților sunt alimentate de pierderile financiare raportate de companii. Meituan a anunțat recent a treia pierdere trimestrială consecutivă, deși a atins estimările de creștere a veniturilor, semn că presiunea concurențială începe să se tempereze după un an de competiție agresivă.

Guvernul chinez a cerut în mod repetat încetarea „cursei spre fund” dintre platformele de livrare de alimente, comparând situația cu cea din industria mașinilor electrice. Luna trecută, SAMR a instruit autoritățile locale să desfășoare, până în decembrie, inspecții extinse în sectoare precum live-streaming și livrări de alimente, pentru a combate războaiele intense de preț.

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