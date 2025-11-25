Cifre îngrijorătoare de la ONU: O femeie sau o fată este ucisă la aproape fiecare 10 minute

Persoane participa la un protest intitulat ''Niciuna infranta. Niciuna uitata. Niciuna mai putin.'' impotriva violentei asupra femeilor, in Piata Victoriei din Bucuresti, miercuri, 18 iunie 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Cel mai recent raport privind femicidul, realizat de Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) și UN Women, arată că nu s-au înregistrat progrese reale în combaterea acestor crime.

De asemenea, cifrele sunt îngrijorătoare: la nivel mondial, aproximativ 50.000 de femei și fete au fost ucise de partenerul sau un membru al familiei numai în 2024. În medie, o fată sau o femeie este ucisă la aproape fiecare 10 minute, scrie Deutsche Welle.

În comparație, ONU a declarat că 11% din omuciderile comise asupra bărbaților au fost săvârșite de partenerii intimi sau de membrii familiei.

John Brandolino, directorul executiv interimar al UNODC, a declarat, potrivit sursei citate, că mediul de acasă „rămâne un loc periculos și uneori letal pentru prea multe femei și fete din întreaga lume”.

Raportul a mai scos în evidență și modul în care tehnologia a agravat anumite tipuri de violență, precum hărțuirea cibernetică, controlul coercitiv, dar și abuzul bazat pe imagini. S-a constatat că acesta este un posibil factor de risc care s-a extins în lumea fizică și, în unele cazuri, a dus la uciderea femeilor și fetelor.

„Femicidele nu se produc izolat. Ele încep cu comportamente de control, amenințări și hărțuire, inclusiv online”, a declarat Sarah Hendriks, directoarea diviziei de politici a UN Women.

Unde s-a înregistrat cea mai mare rată de femicide în 2024

ONU a afirmat că femeile și fetele sunt supuse unor forme extreme de violență în toate părțile lumii.

Raportul a constatat că Africa a înregistrat cea mai mare rată de femicide în 2024, cu 3 la 100.000 de femei și fete, urmată de America – cu 1,5 -, Oceania – cu 1,4 -, Asia – cu 0,7 -, și Europa, cu cea mai mică rată – 0,5.