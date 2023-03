Cine este Maria Lvova-Belova, supusa lui Putin care a adoptat 18 copii ruşi şi a deportat 16.221 de copii ucraineni

În afara lui Vladimir Putin, Curtea Penală Internaţională, instanţă pe care Rusia n-o recunoaşte, a emis mandat de arestare şi pe numele Maria Lvova-Belova.

Mia puţin cunoscută publicului la nivel mondial, femeia îi este loială lui Putin, aşa cum reiese din mai multe discuţii avute faţă-n faţă cu preşedintele Rusiei.

Two days after the US published a report claiming Russia has abducted at least 6,000 Ukrainian children, children's rights commissioner Maria Lvova-Belova tells Putin she "adopted" a 15-year-old from Mariupol herself.



"All thanks to you, Vladimir Vladimirovich!" pic.twitter.com/rTAP8MEU1g