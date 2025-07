Ciocniri violente ale migranților marocani cu grupări de extremă dreapta în Spania

Confruntările au început în urma unui incident de vineri, când un bătrân a fost agresat de mai mulți migranți, Incidentul a dus la arestarea a trei cetățeni marocani, printre care și suspectul principal, acesta fiind reținut în nordul Spaniei.

Los magrebíes encapuchados, con palos, con botellas de cristal, piedras y protegidos por la Guardia Civil preparán su cacería contra los españoles de Torre Pacheco!! pic.twitter.com/0LKE80YXX5 — Joaquin (@Pichonradical) July 16, 2025

Liderii comunității marocane au făcut apel la calm și la evitarea conflictelor, pe fondul apariției unor mesaje ce fac apel la „vânătoare de migranți”. „Vrem pace. Nu vrem criminali, nu vrem violență sau oameni care vin din afară să facă probleme aici”, a declarat un reprezentant al comunității.

În contextul unor apeluri pentru proteste anti-imigrație de marți, autoritățile regionale au mobilizat peste 120 de ofițeri ai Gărzii Civile. Procurorul-șef pentru infracțiuni motivate de ură, Miguel Ángel Aguilar, a confirmat că sunt investigate atât incidentele din Torre Pacheco, cât și mesajele de incitare la violență venite din partea politicienilor. Aplicația Telegram a închis un canal intitulat „Depot Them Now”, iar în Mataró, lângă Barcelona, poliția a reținut un presupus lider al grupării „Deport Them Now Europe”, suspectat de instigare la ură.