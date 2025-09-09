Comisia Europeană dublează ajutorul financiar pentru Groenlanda. Arcticul, tot mai râvnit de marile puteri ale lumii

Potrivit analizei Euronews publicate marți, decizia este una cheie pentru protejarea intereselor strategice UE din Arctic, față de ambițiile Rusiei, Chinei, dar și Americii.

În cadrul financiar multianual pentru perioada 2028-2034, Comisia propune o finanțare de peste 530 de milioane EUR pentru autoritățile din Nuuk.

Cu toate acestea, prezența Groenlandei reprezintă numai o parte din peisaj. Întreaga regiune a Arcticului a devenit un pole-position pentru interesele comerciale globale, dar și geopolitice.

Spre exemplu, schimbările climatice determină topirea ghețarilor, fenomen care oferă un acces facil în ceea ce privește navigarea pe ruta Mării Nordului, iar mărfurile pot fi transportate fără nave spărgătoare de gheață. Această rută ar putea chiar scurta traseul livrărilor comerciale dintre Europa și Asia. În 2023, peste 35 de milioane de tone de mărfuri au fost transportate în acest fel.

„Ruta comercială prin nord este mult mai convenabilă între Beijing și Rotterdam decât ruta tradițională prin Strâmtoarea Malacca, Canalul Suez și Golful Aden, care este, desigur, cu 30-50% mai lungă și durează cu 14-20 de zile mai mult decât ruta arctică”, a declarat pentru Euronews Yan Cavalluzzi, analist în Securitate și Apărare.

Totuși, unii analiști consideră că această creștere este una moderată, pentru că prin Suez volumul de mărfuri transportate este încă unul însemnat, ridicându-se undeva la 1,6 miliarde de tone de mărfuri.

China se consideră apropiată de regiunea Arcticului. Beijingul a lansat în 2018 strategia „Drumul polar al Mătăsii.

Pentru UE, cooperarea strategică cu China în Arctic este importantă, în ciuda tensiunilor geopolitice. Anul trecut, China era cel mai mare partener de import al UE, reprezentând 21,3 % din totalul importurilor.

Totuși, această rută de acces nu este pe deplin accesibilă pentru că Rusia controlează mai mult de 53% din această rută maritimă, iar Kremlinul încearcă să-și extindă exclusivitatea asupra zonei economice, sfidând dreptul maritim internațional.

Totuși, arcticul reprezintă și o zonă de importanță geostrategică. Odată cu începutul invaziei din Ucraina , militarizarea Arcticului s-a intensificat, regiunea devenind „sălașul” Flotei de Nord a Rusiei.

Totuși, în contextul ascensiunii Suediei și Finlandei la Alianță, NATO s-a apropiat de Rusia.

„Unul dintre motivele pentru care Statele Unite au dorit ca Finlanda și Suedia să adere la NATO a fost faptul că, după sfârșitul Războiului Rece, și-au redus propriile capacități în Arctica și nu mai investeau în război în această regiune. Aderarea lor la NATO le garantează (n.r. – Statelor Unite)un acces mai rapid și mai ușor la tehnologiile și capacitățile de război din Arctic”, a declarat analistul Yan Cavalluzzi.