FT: SUA se retrage din eforturile comune de combatere a dezinformării

Statele Unite nu vor mai colabora cu Europa în combaterea dezinformării din partea unor țări precum China, Iran și Rusia, au declarat trei oficiali europeni pentru Financial Times, sub protecția anonimatului.

„Războiul informațional este o realitate a timpurilor noastre, iar inteligența artificială nu va face decât să multiplice riscurile asociate acestuia”, a declarat James Rubin, fostul șef al Global Engagement Center (GEC).

Casa Albă a încercat să reducă cheltuielile pentru mass-media finanțate din fonduri publice, inclusiv Voice of America (VoA) și Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

Kremlin: Noile sancțiuni nu vor forța Rusia să-și schimbe cursul

Kremlinul a negat că presiunea economică suplimentară va forța Rusia să-și schimbe cursul.

„Nicio sancțiune nu va putea forța Federația Rusă să-și schimbe poziția consecventă despre care președintele nostru a vorbit în repetate rânduri”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, unui reporter al presei de stat ruse.

Declarațiile vin în contextul în care membrii UE pregătesc ce de-al 19-lea pachet de sancțiuni care vizează băncile rusești și sectorul energetic.

Dronele ucrainene au lovit o stație de pompare a combustibilului care alimentează Moscova cu motorină

Dronele ucrainene au lovit o stație de pompare a combustibilului din regiunea Vladimir din Rusia în noaptea de 7 septembrie, a anunțat comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

Atacul a lovit o stație de pompare a combustibilului care alimentează cu motorină conducta de produse petroliere din jurul Moscovei, care furnizează combustibil capitalei și regiunilor înconjurătoare.

Dronele pilotate de Regimentul 14 al Forțelor Sistemelor Fără Pilot au lovit stația Vtorovo din localitatea Penkino, a declarat Brovdi pe 8 septembrie. Localitatea este situată la aproximativ 210 km est de capitală.