Rusia se pregătește pentru revenirea armatei sale din Ucraina: mii de veterani, inclusiv foști condamnați, se întorc acasă

Pe măsură ce războiul din Ucraina pare să se apropie de un punct de cotitură, autoritățile ruse se confruntă cu o provocare internă tot mai mare: reintegrarea a sute de mii de soldați care au luptat pe front, printre care și mii de foști condamnați, eliberați special pentru lua parte la lupte.

Cazul lui Azamat Iskaliyev, un bărbat condamnat pentru uciderea soției, grațiat pentru a lupta în Ucraina și reîncarcerat după o a doua crimă brutală, a devenit simbolic pentru riscurile întoarcerii veteranilor cu trecut penal. După ce a fost eliberat și trimis pe front, Iskaliyev s-a întors acasă și a ucis o fostă iubită, înjunghiind-o de peste 60 de ori. A fost condamnat din nou, la peste 19 ani de închisoare.

Potrivit unui raport Reuters, autoritățile ruse se tem că revenirea în masă a soldaților, mai ales a celor cu traume sau istoric violent, ar putea destabiliza societatea și chiar sistemul politic.

„Rusia va vedea un aflux de veterani… purtând traumele psihologice ale războiului”, a avertizat Mark Galeotti, expert britanic în Rusia.

Putin îi răsplătește cu funcții, societatea tremură

Publicația rusă independentă Verstka, desemnată „agent străin” de către Ministerul Justiției din Rusia, a estimat, în octombrie 2024, că aproape 500 de civili au fost victime ale violenței comise de veteranii reveniți din Ucraina – dintre care cel puțin 242 au fost uciși și 227 grav răniți.

Kremlinul încearcă să atenueze riscurile prin măsuri de reintegrare socială și promovare a veteranilor loiali în funcții publice. Președintele Vladimir Putin îi numește pe aceștia „adevărata elită” și susține că „cei care au făcut alegerea conștientă de a servi patria ar trebui să ocupe, treptat, poziții importante”.

Până acum, mai mulți veterani au fost numiți în administrația prezidențială, în parlament sau la conducerea organizațiilor de tineret.

Repetând greșelile din Afganistan: 180.000 de deținuți au fost trimiși pe front

Comparând cu valul de criminalitate care a urmat după războiul sovietic din Afganistan, experții avertizează că situația actuală ar putea fi chiar mai gravă. Potrivit datelor oficiale, între 120.000 și 180.000 de deținuți au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în Ucraina din 2022 încoace.

„Avem de-a face cu un conflict mult mai dureros decât Afganistanul. Numărul victimelor este mult mai mare”, avertizează Gregory Feifer, autorul cărții „Marele pariu: războiul sovietic în Afganistan”, în care este prezentată perspectiva soldaților sovietici care au luptat în acel conflict și analizate traumele suferite, strategiile eșuate și impactul profund asupra Uniunii Sovietice, contribuind la prăbușirea acesteia.

În acest context, Kremlinul este presat să găsească un echilibru între onorarea celor care au servit în război și protejarea populației civile de potențialele efecte ale reintegrării unor indivizi instabili sau periculoși.