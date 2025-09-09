Șapte morți și zeci de răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei din ultima zi

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat în noaptea precedentă 84 de drone de tip Shahed și drone capcană, din care 60 au fost distruse.

În regiunea Donețk, guvernatorul a anunțat moartea a șase civili și rănirea altor zece.

În Zaporojie o persoană a fost ucisă și alta rănită în urma atacurilor.

În regiunea Herson, cinci persoane au fost rănite, iar în Sumî, au fost anunțați șase răniți, printre care doi salvatori și doi polițiști.

În Harkiv, o femeie în vârstă de 60 de ani a fost ucisă potrivit anunțului făcut de guvernatorul regional.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii civile, întrucât demersurile de pace nu produc rezultate. Deși autoritățile de la Kiev solicită un armistițiu, Federația Rusă continuă să refuze.