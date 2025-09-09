Ministrul Apărării: România a trimis 23 de pachete de sprijin militar în Ucraina, inclusiv sistemul Patriot

Ionuț Moșteanu a afirmat că România participă activ la eforturile internaționale de sprijinire a Ucrainei, prin contribuții militare în cadrul Ukraine Defense Contact Group, o platformă unde statele NATO și aliații coordonează ajutorul pentru Kiev.

„Noi nu am dat bani, dar am oferit 23 de pachete de sprijin militar, de la căști și muniție până la echipamente militare, încheind cu bateria Patriot care a plecat în Ucraina”, a declarat Moșteanu.

Acesta a precizat că România va primi înapoi sistemul Patriot abia peste câțiva ani. „Ucrainenii au acum mai mare nevoie de el. Probabil în doi-trei ani vom avea din nou bateria Patriot”, a spus el.

Moșteanu a subliniat că astfel de transferuri de echipamente se fac constant între aliați și Ucraina, unele țări oferind chiar sute de milioane de euro sub formă de ajutoare militare.