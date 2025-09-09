Peste 30 de piese din import, găsite în racheta rusească care a lovit guvernul Ucrainei

Atacul de duminică a fost cel mai mare atac aerian de la începutul invaziei pe scară largă, Rusia lansând 810 drone de tip Shahed și 13 rachete de croazieră și balistice asupra mai multor orașe din Ucraina.

Vlasiuk a precizat că racheta Iskander nu a explodat după ce a lovit clădirea guvernului, cel mai probabil din cauza unor avarii suferite în zbor, însă combustibilul rachetei a provocat un incendiu.

Potrivit oficialului, o rachetă similară, analizată de experții ucraineni, conținea 35 de componente fabricate în SUA, precum și piese individuale provenite din Japonia, Marea Britanie și Elveția. Cinci componente au fost produse în Belarus și 57 în Rusia.

Printre companiile identificate se numără Texas Instruments, Analog Devices și Altera (SUA), College Electronics Ltd. (Marea Britanie), Fujitsu (Japonia) și Traco Power (Elveția). Din Belarus, a fost menționată compania Integral, iar din Rusia, firme precum Mikron și Angstrem.

„Comparativ cu rachetele din anii trecuți, există mai puține componente din Europa și SUA și mai multe din Rusia și Belarus”, a spus Vlasiuk, adăugând că Kievul a transmis constatările partenerilor internaționali pentru monitorizarea sancțiunilor.

Deși țările occidentale au interzis exportul multor componente cu dublă utilizare către Rusia, Moscova s-a adaptat sancțiunilor bazându-se pe rețele de contrabandă și alte scheme pentru a obține bunuri restricționate. Vlasiuk a subliniat anterior că majoritatea pieselor străine găsite în armele rusești folosite pe câmpul de luptă în Ucraina provin din China.

Clădirea Cabinetului de Miniștri, aflată în cartierul guvernamental central al Kievului, a fost unul dintre cele șapte obiective lovite în capitală în acea noapte.

Iskander este un sistem rusesc de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, de până la 500 de kilometri, conceput pentru lovituri de precizie împotriva țintelor militare și de infrastructură. Poate efectua manevre în zbor pentru a evita sistemele de apărare antiaeriană.