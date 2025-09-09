Oficialii americani și europeni s-au întâlnit pentru a discuta noi sancțiuni împotriva Rusiei

Sursa, care a vorbit despre întâlnire sub condiția anonimatului, a spus că oficialii americani au subliniat omologilor lor europeni că președintele Donald Trump este dispus să ia măsuri semnificative pentru a pune capăt războiului, dar se așteaptă la cooperarea deplină a partenerilor europeni în orice acțiuni vor fi întreprinse.

Întâlnirea, care a durat mai puțin de două ore, a evidențiat, printre alte aspecte, măsurile tarifare, necesitatea unei acțiuni colective cu privire la orice se decide în materie de sancțiuni și modul de gestionare a activelor suverane rusești care sunt încă imobilizate în mare parte în Europa.

La întâlnirile de luni au participat oficiali ai Departamentului Trezoreriei, inclusiv secretarul Scott Bessent, precum și ai Casei Albe, ai Departamentului de Stat și ai Reprezentantului Comercial al SUA. Echipa europeană include personal specializat în energie, sancțiuni, servicii financiare și comerț.

Oficialii urmează să se întâlnească din nou marți.

Întâlnirea are loc în contextul în care Trump a încercat să-l convingă pe președintele rus Vladimir Putin să accepte să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuții directe menite să pună capăt războiului care durează de trei ani și jumătate. Trump a organizat o întâlnire la nivel înalt cu liderul rus luna trecută în Alaska.

De asemenea, întâlnirea are loc după ce termenul limită impus de Trump în august pentru ca Kremlinul să pună capăt invaziei a expirat.

Trump a declarat duminică că se așteaptă să discute cu Putin în următoarele zile și a recunoscut că acest conflict s-a dovedit mai greu de rezolvat decât anticipase.

„Cred că vom rezolva problema”, a declarat Trump reporterilor. „Am încredere că vom reuși”.