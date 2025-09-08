Comisia Europeană dezvăluie detalii despre negocierile referitoare la sancțiunile care vor fi impuse Rusiei

Trimisul special UE la Washington, David O’Sullivan, poartă discuții cu privire la sacțiunile comune UE – SUA, care vor fi aplicate Rusiei, notează European Pravda.

Olof Gill, purtătorul adjunct de cuvânt la Comisia Europeană, a confirmat prezența lui O’Sullivan Washington, acolo unde se află însoțit de o echipă de experți din partea UE, și care se întâlnesc cu omologii americani luni pentru a negocieri cu privire la sancțiuni.

„Pot confirma că trimisul special al UE pentru sancțiuni, David O’Sullivan, se află în prezent la Washington DC împreună cu o echipă de experți ai UE”, a declarat Gill, purtătorul adjunct de cuvânt al UE.

Acesta a mai precizat că reprezentanții UE se vor întâlni cu omologii americani „mai târziu astăzi pentru a discuta cu privire la sancțiuni”.

Oficialul a precizat că nu va mai oferi alte detalii momentan. Totuși, potrivit reprezentantului, la Comisia Europeană s-au desfășurat consultări pe această temă, alături de reprezentanți ai statelor membre.

„Pot spune, de asemenea, că în cursul weekendului a avut loc o consultare între Comisie și statele membre, ceea ce este o parte normală a procedurii, întrucât pregătim pachete de sancțiuni”, a adăugat Gill.

Anterior, Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a prezentat posibile elemente a ale celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni.

În noul pachet ar putea fi incluse sancțiuni secundare, menite să împiedice aliații Rusiei să sprijine Kremlinul în eludarea restricțiilor existente.

Între timp, Trump, a precizat că este gata să treacă la o „a doua etapă” a sancțiunilor destinate Rusiei.