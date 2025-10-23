Reuters: Companiile petroliere de stat din China reacționează la sancțiunile impuse de SUA Rusiei: Achizițiile de petrol rusesc, suspendate

Decizia vine după ce Statele Unite au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, au declarat joi mai multe surse din domeniul comerțului în exclusivitate pentru Reuters.

Companiile petroliere naționale din China – PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil – se vor abține de la tranzacționarea petrolului rusesc transportat pe mare, cel puțin pe termen scurt, din cauza îngrijorării legate de sancțiuni, au mai declarat sursele pentru Reuters.

Anunțul vine și în contextul în care rafinăriile din India, care cumpără cel mai mult petrol rusesc transportat pe mare, sunt pe cale să reducă drastic importurile de țiței din Moscova, pentru a se conforma sancțiunilor impuse de SUA Rusiei.

Orientare către alte surse de aprovizionare

Deși China importă aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol rusesc pe zi pe mare, cea mai mare parte este cumpărată de rafinăriile independente, care vor suspenda, probabil, achizițiile pentru a evalua impactul sancțiunilor, potrivit comercianților citați de Reuters.

În aceste condiții, India și China se vor orienta probabil către alte surse de aprovizionare, aspect care va determina o creștere a prețurilor petrolului nesancționat din Orientul Mijlociu, Africa și America Latină.

În același timp, joi, țările Uniunii Europene au adoptat, în mod oficial, al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul declanșat împotriva Ucrainei, care include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia.

Miercuri noaptea, administrația Trump a impus sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, solicitând Moscovei să accepte un armistițiu imediat în războiul cu Ucraina.