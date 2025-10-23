Uniunea Europeană a adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: „Devine tot mai dificil pentru Putin să finanțeze acest război”

„Este un pachet semnificativ, care vizează principalele surse de venit ale Rusiei prin noi măsuri energetice, financiare și comerciale”, a transmis Danemarca, care deține în prezent președinția Consiliului UE, potrivit Reuters.

Interdicția privind gazele naturale lichefiate (GNL) va fi aplicată în două etape: contractele pe termen scurt vor înceta după șase luni, iar cele pe termen lung de la 1 ianuarie 2027.

Interdicția completă va intra în vigoare cu un an mai devreme decât termenul prevăzut de Comisia Europeană pentru renunțarea la combustibilii fosili proveniți din Rusia.

Măsurile din pachet includ, de asemenea, un nou mecanism de restricționare a circulației diplomaților ruși în interiorul UE, se arată în comunicat.

Noul pachet de sancțiuni „țintește băncile rusești, platformele de schimb cripto, entități din India și China, printre altele”, a declarat, joi dimineața, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, într-o postare pe X.

„UE restrânge libertatea de mișcare a diplomaților ruși pentru a contracara tentativele de destabilizare. Devine tot mai dificil pentru Putin să finanțeze acest război”, a adăugat Kaja Kalas.

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a afirmat că interdicția importurilor de GNL reprezintă un pas important către eliminarea completă a energiei rusești din Uniunea Europeană.

Sancțiunile UE vin la câteva ore după ce administrația Trump a impus sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, solicitând Moscovei să accepte un armistițiu imediat în războiul cu Ucraina.