Zelenski salută noile sancțiuni americane împotriva Rusiei: Un semnal bun din partea SUA

Volodimir Zelenski a declarat, la sosirea sa la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, că noile sancțiuni impuse de Statele Unite asupra principalelor companii petroliere rusești reprezintă „un semnal bun” și o dovadă că presiunea internațională asupra Rusiei continuă să crească.

„Vom vedea dacă aceste sancțiuni vor face diferența, dar este clar că este nevoie de măsuri mai dure împotriva Rusiei. Este un semnal bun din partea SUA,” a spus liderul ucrainean în fața jurnaliștilor.

Ulterior, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Zelenski i-a mulțumit președintelui american Donald Trump și echipei sale pentru „decizia hotărâtă și bine direcționată”.

„Noile sancțiuni americane împotriva giganților petrolieri din Rusia sunt un semnal clar că prelungirea războiului și răspândirea terorii au un preț. Este o măsură justă și pe deplin meritată. Presiunea asupra Rusiei este esențială pentru atingerea păcii, iar sancțiunile sunt unul dintre instrumentele-cheie,” a transmis Zelenski.

Administrația Trump a impus miercuri noaptea sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, solicitând Moscovei să accepte un armistițiu imediat în războiul cu Ucraina.