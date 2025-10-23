Roberta Metsola: Avem nevoie de cooperare şi pragmatism pentru a construi majorităţi în Parlamentul European

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a vorbit la Consiliul European despre nevoia unei cooperări mai strânse între guvernele statelor membre şi eurodeputaţi, pentru a asigura susţinerea iniţiativelor legislative majore ale Uniunii.

„Există o recunoaştere clară că Parlamentul European este o instituţie democratică, formată din 720 de membri aleşi direct, iar pentru adoptarea oricărui dosar este nevoie de majorităţi care se construiesc prin dialog”, a spus Metsola.

Ea a explicat că, spre deosebire de guvernele naţionale, Parlamentul European nu are o „majoritate de guvernare”, ceea ce face necesară negocierea fiecărui dosar în parte.

„Orice prim-ministru poate trece propriul program acasă cu o majoritate stabilă, dar noi trebuie să construim una de la zero, de fiecare dată,” a adăugat Metsola.

Lidera Parlamentului a oferit exemple de domenii unde cooperarea a dat rezultate, menţionând agricultura, apărarea şi tranziţia energetică, în special reducerea dependenţei de petrolul şi gazele ruseşti.

În schimb, a subliniat că subiecte precum migraţia şi transporturile vor necesita negocieri dificile în următoarele săptămâni.

„Votul foarte strâns de ieri a arătat că trebuie să lucrăm mai intens. În două-trei săptămâni trebuie să transformăm o diferenţă de nouă voturi într-o majoritate solidă”, a spus Metsola, precizând că vor fi necesare amendamente şi discuţii detaliate între grupurile politice.

Ea s-a declarat încurajată de sprijinul mai multor prim-miniştri, care au promis să convingă eurodeputaţii din ţările lor să susţină proiectele importante.

Metsola a subliniat şi buna colaborare instituţională cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Dacă rămânem deschişi şi nu ne blocăm în poziţii rigide, putem găsi întotdeauna un teren comun. Cu bunăvoinţă şi coordonare, sunt convinsă că vom reuşi”, a încheiat Metsola, exprimându-şi încrederea că şi viitoarele preşedinţii ale Consiliului UE, cea cipriotă şi cea lituaniană, vor continua acest efort.