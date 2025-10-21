S-au deschis înscrierile pentru stagiile Schuman la Parlamentul European. Anunțul Gabrielei Firea

Perioada de stagiu este martie – iulie 2026, pe o durată de 5 luni, fiind vorba despre un stagiu plătit cu indemnizație lunară. Locațiile disponibile sunt Bruxelles, Luxemburg sau birourile Parlamentului European din statele membre.

Pot aplica persoanele cu vârsta de peste 18 ani, absolvenții unei diplome universitare de licență (minimum 3 ani de studii) și candidații care au cunoștințe bune de engleză sau franceză.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 31 octombrie 2025.

„Pentru tinerii din România, un stagiu la Parlamentul European este o lecție despre democrație, responsabilitate și munca în echipă la nivel european”, a declarat Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul subliniază că pentru mulți români, un stagiu Schuman a reprezentat primul pas spre o carieră europeană, o experiență care le-a schimbat perspectiva și le-a oferit încredere în propriile forțe.

„Vorbesc mereu despre aceste programe pentru că sunt șanse reale, nu privilegii, care pot deschide drumuri și pot schimba destine. Mulți foști stagiari români au devenit jurnaliști, funcționari, experți sau profesori care inspiră azi o nouă generație”, a adăugat Firea.