Vila pregătită pentru Klaus Iohannis, scoasă la închiriere de RA-APPS pentru 35.000 de euro pe lună

Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) scoate la închiriere, prin licitație publică cu strigare, imobilul din Bulevardul Aviatorilor nr. 86 din București — cunoscut drept vila pregătită pentru Klaus Iohannis după încheierea mandatului.

Potrivit anunțului oficial, licitația va avea loc pe 18 noiembrie 2025, la sediul Sucursalei pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar (S.A.I.F.I.) din București.

Imobilul este compus din trei corpuri de clădire, cu o suprafață totală de 915,54 metri pătrați și o curte de 1.110 metri pătrați.

Tariful de pornire al licitației este de 35.000 de euro pe lună, iar garanția de participare este de 70.000 de euro. Dosarul de licitație costă 1.000 de lei plus TVA și poate fi achiziționat până la data de 7 noiembrie 2025, în timp ce înscrierile se închid pe 14 noiembrie, ora 14:00.

Vila din Aviatorilor, aflată în administrarea RA-APPS, a fost modernizată în ultimii ani și vehiculată drept reședință oficială post-mandat pentru Klaus Iohannis.