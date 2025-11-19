Control MAI la Prefectura București pentru chiria uriașă către RA-APPS

Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost trimis la Prefectura Capitalei pentru a verifica modul în care a fost încheiat și derulat contractul de închiriere al sediului din strada Batiștei 13. Anunțul a fost făcut chiar de prefectul Andrei Nistor, care a semnalat public faptul că instituția plătește chirii mult mai mari decât cele prevăzute în contractul inițial.

Potrivit prefectului, acordul semnat în 2022 cu RA-APPS de Toni Greblă, pe atunci prefect, prevedea o chirie fixă la care se adăugau utilitățile.

Prefectura primește facturi de nouă ori mai mari decât suma din contract

„Contractul a fost semnat pe 25.000 de lei lunar, plus utilități”, a explicat Nistor. El a menționat că legea obligă Primăria Capitalei să ofere Prefecturii un spațiu de aproximativ 3.500 metri pătrați cu titlu gratuit.

Situația s-a complicat însă imediat după semnarea contractului. „Prima factură primită de la RA-APPS – 140.000 de lei! Greșeală? Mai multe luni facturate? Nu! Toate facturile următoare, lunare, au avut valori similare. Apoi a crescut la 160.000 de lei. Iar din vara acestui an, la 220.000 de lei pe lună”, spune prefectul. Chiria facturată a ajuns astfel la aproape nouă ori valoarea prevăzută în contract.

Prefectul vrea lămuriri. Cine răpunde?

Nistor a amintit că aceasta a fost „printre primele probleme” identificate la preluarea mandatului și îi mulțumește fostului prefect pentru că nu a acceptat majorarea finală a chiriei: „Îi mulțumesc că nu a semnat ultimul act adițional, cel cu 220.000 de lei pe lună”. Reprezentantul USR l-a înlocuit pe Toader Mugur-Mihai de la PSD, instalat prefect al Bucureștiului în aprilie 2024.

Prefectul speră ca verificările MAI să clarifice responsabilitățile RA-APPS, ale conducerilor anterioare ale Prefecturii și ale Primăriei Capitalei și să permită găsirea unei soluții legale și eficiente pentru sediul instituției.

Digitalizarea, amânată din cauza chiriilor

„Sper să găsim tot sprijinul pentru a rezolva această problemă și pentru a nu mai muta banii dintr-un buzunar în altul”, spune el, subliniind că digitalizarea Prefecturii e blocată din cauza costurilor actuale: „Știți cât costă? Jumătate de lună de chirie!”

