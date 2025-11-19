Control MAI la Prefectura București pentru chiria uriașă către RA-APPS

Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost trimis la Prefectura Capitalei pentru a verifica modul în care a fost încheiat și derulat contractul de închiriere al sediului din strada Batiștei 13. Anunțul a fost făcut chiar de prefectul Andrei Nistor, care a semnalat public faptul că instituția plătește chirii mult mai mari decât cele prevăzute în contractul inițial.
Potrivit prefectului, acordul semnat în 2022 cu RA-APPS de Toni Greblă, pe atunci prefect, prevedea o chirie fixă la care se adăugau utilitățile.
„Contractul a fost semnat pe 25.000 de lei lunar, plus utilități”, a explicat Nistor. El a menționat că legea obligă Primăria Capitalei să ofere Prefecturii un spațiu de aproximativ 3.500 metri pătrați cu titlu gratuit.
Situația s-a complicat însă imediat după semnarea contractului. „Prima factură primită de la RA-APPS – 140.000 de lei! Greșeală? Mai multe luni facturate? Nu! Toate facturile următoare, lunare, au avut valori similare. Apoi a crescut la 160.000 de lei. Iar din vara acestui an, la 220.000 de lei pe lună”, spune prefectul. Chiria facturată a ajuns astfel la aproape nouă ori valoarea prevăzută în contract.
Nistor a amintit că aceasta a fost „printre primele probleme” identificate la preluarea mandatului și îi mulțumește fostului prefect pentru că nu a acceptat majorarea finală a chiriei: „Îi mulțumesc că nu a semnat ultimul act adițional, cel cu 220.000 de lei pe lună”. Reprezentantul USR l-a înlocuit pe Toader Mugur-Mihai de la PSD, instalat prefect al Bucureștiului în aprilie 2024.
Prefectul speră ca verificările MAI să clarifice responsabilitățile RA-APPS, ale conducerilor anterioare ale Prefecturii și ale Primăriei Capitalei și să permită găsirea unei soluții legale și eficiente pentru sediul instituției.
„Sper să găsim tot sprijinul pentru a rezolva această problemă și pentru a nu mai muta banii dintr-un buzunar în altul”, spune el, subliniind că digitalizarea Prefecturii e blocată din cauza costurilor actuale: „Știți cât costă? Jumătate de lună de chirie!”
