Ministra Mediului, despre RA-APPS: Am încredere că jocul de-a mogulii pe averea statului se termină aici

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a câștigat în primă instanță procesul împotriva RA-APPS pentru a obține lista imobilelor gestionate de instituție, dar șefii acesteia fac recurs pentru a amâna publicarea informațiilor.

Anul trecut, Buzoianu a cerut oficial RA-APPS, conform legii accesului la informații publice, să facă publică lista imobilelor pe care le administrează, beneficiarii acestora și nivelul chiriilor. După ce cererea i-a fost refuzată, a dat instituția în judecată și a obținut câștig de cauză în primă instanță, potrivit unui comunicat transmis, vineri, de USR.

Conducerea RA-APPS a depus recurs, sperând să amâne aplicarea deciziei și, implicit, dezvăluirea informațiilor către public.

„Ei încă trăiesc în filmul în care imobilele pe care le administrează sunt proprietatea lor adisă de acasă. Eu, noi, toți oamenii de bun simț trăim în realitatea în care sfidarea, minciuna și privilegiile pe ochi frumoși dispar în fața legii. RAAPPS: ne vedem la recurs! Am încredere că jocul de-a mogulii pe averea statului se termină aici!”, spune Buzoianu.