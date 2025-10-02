Inițiativă din partea lui Victor Negrescu: Parlamentul European va dezbate încălcările spațiului aerian al României de dronele rusești

Parlamentul European urmează să analizeze și să voteze o rezoluție legată de intrările ilegale ale dronelor rusești în spațiul aerian al României. Inițiativa a venit din partea eurodeputatului PSD Victor Negrescu.

Victor Negrescu a anunțat joi, printr-o postare pe Facebook, că, împreună cu grupul social-democrat, a reușit să includă pe agenda Parlamentului European o discuție urmată de o rezoluție privind încălcările repetate ale spațiului aerian al României și al altor state europene de către dronele rusești.

„Este un succes important pentru România și pentru securitatea noastră”, a scris Victor Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit eurodeputatului, documentul oficial al Parlamentului European va cuprinde mai multe puncte:

condamnarea provocărilor de securitate,

sprijin concret pentru România, Polonia, Danemarca și Estonia,

intensificarea cooperării UE–NATO pentru apărarea spațiului aerian,

dezvoltarea capacităților europene de apărare împotriva dronelor și protecția infrastructurilor critice („Zidul Dronelor”).

Dezbaterea privind securitatea României va avea loc miercuri, în sesiunea plenară de la Strasbourg, iar rezoluția va fi supusă votului joi.

„România nu este singură. Uniunea Europeană trebuie să protejeze suveranitatea statelor membre și siguranța cetățenilor săi”, a mai relatat Victor Negrescu.