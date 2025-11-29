Victor Negrescu, mesaj pro social-democrație după reuniunea Internaționalei Socialiste din Malta

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a prezentat sâmbătă seara concluziile reuniunii Internaționalei Socialiste din Malta, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Evenimentul a reunit lideri politici de rang înalt și a fost prezidat de Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei și președinte al Internaționalei Socialiste, alături de gazda reuniunii, premierul maltez Robert Abela.

Victor Negrescu a declarat că întâlnirea a fost un prilej important de a discuta despre direcțiile necesare în acest moment, la nivel european mai ales.

„La Consiliul Internaționalei Socialiste din Malta am discutat despre soluțiile de care lumea are nevoie astăzi, solidaritate, echitate și politici publice orientate către oameni”, a scris acesta.

Potrivit eurodeputatului, mesajul liderilor social-democrați „a fost clar, social-democrația trebuie să rămână un pilon de stabilitate și progres într-o perioadă plină de provocări”, a transmis Negrescu.

Reprezentând România la reuniunea din Malta, oficialul a declarat că a prezentat poziția Partidului Social Democrat (PSD) în dezbaterile internaționale.

„Am adus perspectiva României în aceste discuții și am subliniat, în numele Partidului Social Democrat, importanța unor politici europene și internaționale care pun oamenii pe primul loc”, a precizat el.

El a făcut o precizare și cu privire la continuarea cooperării dintre partidele social-democrate din întreaga lume, în contextul tensiunilor politice care există în prezent.

„Continuăm să lucrăm împreună pentru o lume mai echitabilă și mai sigură pentru toți”, a spus Victor Negrescu.