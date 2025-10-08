Surse: Parlamentul European aprobă noul mecanism de suspendare a vizelor. Georgia, în vizorul Bruxelles-ului

Pachetul a fost aprobat marți cu 518 voturi pentru și 96 împotrivă. Noua legislație permite Bruxelles-ului să suspende temporar sau definitiv călătoriile fără viză pentru statele partenere care nu respectă obligațiile asumate, în cazuri precum amenințări hibride, scheme de cetățenie prin investiții („pașapoarte de aur”), abaterea de la politica comună de vize a UE sau încălcări grave ale dreptului internațional, conform Kyiv Post.

Suspendarea temporară poate dura până la 12 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 36 de luni, iar în lipsa unor măsuri, regimul fără vize poate fi revocat complet.

„Politica de vize este unul dintre cele mai puternice instrumente externe ale Uniunii. Cu un mecanism modernizat, putem răspunde mai rapid în caz de abateri, inclusiv prin suspendări direcționate împotriva oficialilor guvernamentali”, a declarat eurodeputatul sloven Matjaž Nemec (S&D), raportor al dosarului.

Reforma apare într-un moment de tensiune diplomatică între Uniunea Europeană și Georgia, guvernată de partidul Visul Georgian, pe fondul legii privind „agenții străini”, al declinului libertății presei și al retoricii pro-ruse a unor membri ai guvernului.

Bruxelles-ul ar putea folosi noul cadru legislativ

Diplomați europeni citați de Reuters afirmă că Bruxelles-ul ar putea folosi noul cadru legislativ pentru a condiționa menținerea regimului fără vize de respectarea valorilor democratice și a statului de drept.

„Dacă Tbilisi va continua să se abată de la principiile europene, Comisia va avea acum instrumente clare pentru a acționa”, a declarat o sursă europeană sub protecția anonimatului.

Consiliul UE urmează să aprobe oficial reforma în 17 noiembrie, iar actul legislativ va intra în vigoare în decembrie.

În prezent, 61 de state, inclusiv Georgia, Ucraina, Republica Moldova și țările din Balcanii de Vest, beneficiază de călătorii fără vize în zona Schengen. Uniunea Europeană a aplicat o revocare a acestui regim o singură dată, în cazul Vanuatu, din cauza acordării cetățeniei prin programe de investiții.