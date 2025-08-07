Oana Țoiu și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Kiev. Despre ce au discutat

„M-am întâlnit astăzi la Kiev cu Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. I-am transmis un nou mesaj de susţinere a României. Ucraina luptă cu curaj şi pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe. Este un război pe care Ucraina nu şi l-a dorit, dar în care astăzi luptă cu determinare în numele valorilor în care şi România crede – libertate, suveranitate şi independenţă. Atâta timp cât Ucraina rezistă şi securitatea noastră este mai bine protejată. Dezvoltăm împreună un parteneriat strategic pentru pace şi prosperitate”, susţine Oana Ţoiu.

Ministra spune că este în interesul direct al României ca aceasta să fie o pace justă şi durabilă care să asigure independenţa, integritatea şi parcursul european al Ucrainei, precum şi stabilitatea şi siguranţa regiunii noastre.

„Am discutat cu Preşedintele Zelenski despre felul în care România şi Ucraina pot să adâncească nivelul de cooperare în beneficiul şi pentru prosperitatea ambelor ţări. Colaborarea în domeniul militar şi economic sunt în interesul industriei româneşti şi a cetăţenilor români. De asemenea, am vorbit despre parcursul european al Ucrainei şi al Republicii Moldova şi despre faptul că România este un partener pentru cele două ţări, astfel încât să fim cu toţii mai puternici şi mai prosperi într-o Europă unită”, adaugă Ţoiu.