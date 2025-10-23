Prima pagină » Știri externe » „Un act de război împotriva Rusiei”. Medvedev îl acuză direct pe Trump după sancțiunile impuse companiilor petroliere

Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, a declarat joi că acum este „absolut clar” că Statele Unite sunt adversarul Rusiei și că recentele măsuri luate de Donald Trump în privința Ucrainei echivalează cu „un act de război” împotriva Rusiei.
Iulian Moşneagu
23 oct. 2025, 14:02, Știri externe

Trump, care a numit Rusia un „tigru de hârtie”, a anunțat miercuri că a anulat un summit planificat cu Putin, iar Trezoreria SUA a impus sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere rusești.

Statele Unite sunt adversarul nostru, iar vorbărețul lor ‘pacificator’ s-a angajat acum pe deplin pe calea războiului cu Rusia”, a scris Medvedev, care este vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, pe Telegram, referindu-se la Trump, conform Reuters.

Deciziile luate reprezintă un act de război împotriva Rusiei. Iar acum Trump s-a aliniat complet Europei ieșite din minți”, a adăugat Medvedev.

Medvedev, care l-a provocat în repetate rânduri pe Trump pe rețelele sociale, oferă o imagine asupra gândirii radicale din cercurile de putere ale Kremlinului.

Trump a spus în august că a ordonat deplasarea a două submarine nucleare americane mai aproape de Rusia, ca reacție la comentariile „extrem de provocatoare” făcute de Medvedev despre riscul unui război.