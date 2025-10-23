„Un act de război împotriva Rusiei”. Medvedev îl acuză direct pe Trump după sancțiunile impuse companiilor petroliere

Trump, care a numit Rusia un „tigru de hârtie”, a anunțat miercuri că a anulat un summit planificat cu Putin, iar Trezoreria SUA a impus sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere rusești.

„Statele Unite sunt adversarul nostru, iar vorbărețul lor ‘pacificator’ s-a angajat acum pe deplin pe calea războiului cu Rusia”, a scris Medvedev, care este vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, pe Telegram, referindu-se la Trump, conform Reuters.

„Deciziile luate reprezintă un act de război împotriva Rusiei. Iar acum Trump s-a aliniat complet Europei ieșite din minți”, a adăugat Medvedev.

Medvedev, care l-a provocat în repetate rânduri pe Trump pe rețelele sociale, oferă o imagine asupra gândirii radicale din cercurile de putere ale Kremlinului.

Trump a spus în august că a ordonat deplasarea a două submarine nucleare americane mai aproape de Rusia, ca reacție la comentariile „extrem de provocatoare” făcute de Medvedev despre riscul unui război.