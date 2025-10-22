Victimele atacurilor rusești din Ucraina: Doi morți la Kiev și 13 răniți în Zaporojie

În jurul orei 1, alertele de raid aerian au fost declanșate în Kiev. Primarul Kliciko, a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate. În urma atacurilor, două persoane au fost omorâte, iar mai multe blocuri de locuit au fost avariate, potrivit The Kyiv Independent.

În Zaporojie, guvernatorul Ivan Fedorov a confirmat că un bloc de locuințe a fost grav avariat, iar 13 persoane au fost rănite, dintre care unele se află în stare gravă.

De atacuri au fost vizate și orașele Dnipro și Izamil.

Atacul survine la doar o zi după ce Ucraina a revendicat o lovitură cu rachete Storm Shadow asupra fabricii chimice din Briansk care produce componente pentru rachete balistice.