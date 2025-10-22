Prima pagină » Știri externe » Victimele atacurilor rusești din Ucraina: Doi morți la Kiev și 13 răniți în Zaporojie

Victimele atacurilor rusești din Ucraina: Doi morți la Kiev și 13 răniți în Zaporojie

În noapte de marți spre miercuri, Rusia a lansat mai multe atacuri asupra Ucrainei, cu precădere asupra orașelor Kiev și Zaporojie. Cel puțin două persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite, potrivit autorităților locale.
Victimele atacurilor rusești din Ucraina: Doi morți la Kiev și 13 răniți în Zaporojie
Sursa foto: Ukrainian State Emergency Service via ABACAPRESS.COM
Radu Mocanu
22 oct. 2025, 07:38, Știri externe

În jurul orei 1, alertele de raid aerian au fost declanșate în Kiev. Primarul Kliciko, a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate. În urma atacurilor, două persoane au fost omorâte, iar mai multe blocuri de locuit au fost avariate, potrivit The Kyiv Independent.

În Zaporojie, guvernatorul Ivan Fedorov a confirmat că un bloc de locuințe a fost grav avariat, iar 13 persoane au fost rănite, dintre care unele se află în stare gravă.

De atacuri au fost vizate și orașele Dnipro și Izamil.

Atacul survine la doar o zi după ce Ucraina a revendicat o lovitură cu rachete Storm Shadow asupra fabricii chimice din Briansk care produce componente pentru rachete balistice.