Summitul UE: Noi sancțiuni împotriva Rusiei și o nouă „foaie de parcurs” pentru Europa

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la summitul de o zi de la Bruxelles, în timp ce el și susținătorii săi europeni fac presiuni pentru un armistițiu care să pună capăt celor aproape patru ani de luptă.

„Atât sprijinul pentru Ucraina, cât și presiunea asupra Rusiei rămân cele două cerințe necesare pentru a obține o pace justă și durabilă”, a declarat președintele Consiliului UE, António Costa, care va prezida reuniunea, într-o scrisoare de invitație adresată liderilor.

Summitul are loc după ce președintele american Donald Trump a declarat că planul său de a se întâlni rapid cu liderul rus Vladimir Putin a fost suspendat, deoarece nu dorea ca aceasta să fie o „pierdere de timp”.

La începutul acestei săptămâni, cei mai puternici susținători europeni ai Ucrainei, care fac parte din „coaliția celor dispuși”, au declarat că se opun oricărei presiuni pentru ca Ucraina să cedeze teritoriile capturate de forțele ruse în schimbul păcii, așa cum a sugerat recent Trump.

Marea Britanie va găzdui vineri o reuniune a membrilor acestei coaliții formate din peste 30 de țări

Din partea UE, liderii intenționează să continue planurile de utilizare a miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru a finanța eforturile de război ale Ucrainei, în ciuda unor rezerve cu privire la consecințele unei astfel de măsuri.

Cea mai mare tranșă de active înghețate – în valoare de aproximativ 225 de miliarde de dolari – se află în Belgia, iar guvernul belgian s-a arătat reticent în a-și asuma riscuri în ceea ce privește utilizarea banilor fără garanții ferme din partea partenerilor săi europeni.

Bugetul și nevoile militare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027 sunt estimate la aproximativ 153 de miliarde de dolari.

Liderii UE vor semna, de asemenea, o nouă „foaie de parcurs” pentru a pregăti Europa să se apere împotriva unui atac rus până la sfârșitul deceniului. Înalți oficiali consideră că Rusia ar putea fi gata să atace o altă țară europeană în termen de 3-5 ani.