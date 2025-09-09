Putin intenționează să ocupe Donbas până la finalul lui 2025, avertizează Zelenski

Zelenski a afirmat că liderul de la Kremlin a precizat, într-o discuție cu reprezentanții americani, că planul Rusiei este de a cuceri Donbas în următoarele „două-trei luni, maximum patru”. Potrivit liderului ucrainean, implementarea acestei strategii ar putea însemna „ani întregi de război și până la trei milioane de victime” dacă Moscova își accelerează ofensiva.

Putin intenționează să ocupe Donbas până la finalul lui 2025, în ciuda pierderilor masive

Donbas, format din regiunile Donețk și Luhansk, este ocupat parțial de Rusia încă din 2014, iar în 2022 a devenit una dintre principalele ținte ale invaziei la scară largă. În prezent, Kremlinul revendică nu doar Donbasul, ci și regiunile Herson și Zaporijjea, pe care le controlează doar parțial. În plus, Moscova cere ca Ucraina să renunțe la aderarea la NATO.

Putin intenționează să ocupe Donbas până la finalul lui 2025, în timp ce negocierile de pace stagnează

Potrivit unor surse Reuters, Putin consideră că armata rusă „câștigă” pe front, deși a cucerit mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean suplimentar din noiembrie 2022. În paralel, Kievul susține că Moscova a cerut cedarea totală a Donbasului în schimbul retragerii din unele zone din Sumi și Harkiv, propunere respinsă de Ucraina.

Între timp, administrația Trump a anunțat încă de la începutul anului că dorește să medieze un acord rapid de pace, însă negocierile sunt blocate din cauza refuzului Rusiei de a accepta o încetare a focului fără concesii teritoriale.