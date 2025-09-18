Comisia Europeană monitorizează posibilul impact economic cauzat de închiderea tuturor punctelor de trecere dintre Polonia și Belarus

Închiderea tuturor punctelor de trecere dintre Polonia și Belarus a întrerupt o rută comercială tradițională între UE și China.

„Cu siguranță urmărim îndeaproape situația, dar este prea devreme pentru a intra în detalii”, a declarat joi Olof Gill, purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei.

Guvernul polonez a decretat închiderea completă în această săptămână, ca răspuns la exercițiile militare la scară largă desfășurate de forțele belaruse și ruse, cunoscute sub numele de Zapad-2025, în apropierea frontierei cu Polonia și Lituania, potrivit Euronews.

Exercițiile comune au urmat unei incursiuni fără precedent a 19 drone rusești în spațiul aerian polonez, punând aliații NATO în stare de alertă maximă.

Polonia a restricționat sever traficul rutier cu Belarus de când Minsk a lansat o campanie de migrație instrumentalizată în vara anului 2021, eveniment care a determinat Varșovia să instaleze garduri de oțel de înaltă tehnologie, să desfășoare armata și să creeze o zonă tampon interzisă.

Noua decizie merge mai departe, deoarece afectează și traficul feroviar, care până acum rămăsese în mare parte neafectat de tensiunile de securitate.

Măsura „este în vigoare până la noi dispoziții și este dictată de preocupările pentru siguranța cetățenilor polonezi”, a declarat ministerul polonez de interne într-un comunicat, menționând că întreruperea va continua și după încheierea exercițiilor militare.

Impact comercial

Ministerul a recunoscut „provocarea” logistică pentru transportatori și a sugerat utilizarea punctului de trecere dintre Belarus și Lituania ca rută alternativă.

„Pierderile vor fi evaluate odată ce vom ști cât timp va fi închisă granița”, a declarat acesta.

Închiderea căii ferate afectează, potrivit rapoartelor, mărfuri în valoare de 25 de miliarde de euro pe an între UE și China. Cifra reprezintă o mică parte din valoarea de 732 de miliarde de euro a mărfurilor schimbate între cele două părți în 2024, în principal pe cale maritimă.

Joi, Comisia Europeană, care are competență exclusivă în materie de comerț, a procedat cu prudență pentru a evita impresia că ar critica Polonia.

De la începutul tensiunilor cu Belarus, Bruxelles-ul și-a exprimat solidaritatea continuă cu Varșovia, acordând fonduri suplimentare din partea UE și relaxând regulile de azil.

„Este o problemă de securitate”, a declarat Gill, repetând poziția Poloniei.

„Există un impact comercial atunci când se închide o frontieră pe care circulă rutele comerciale. Suntem în contact cu autoritățile poloneze pentru a analiza toate aspectele acestei probleme”, a continuat el.

„Orice provocări legate de comerț care decurg dintr-o astfel de situație de securitate se produc din cauza războiului brutal, ilegal și nejustificat al Rusiei”.

Nu a fost clar imediat dacă Comisia se afla, de asemenea, în discuții active cu guvernul chinez pentru a evalua impactul economic.

Luni, ministrul chinez de externe Wang Yi s-a întâlnit cu omologul său polonez, Radosław Sikorski, la Varșovia. Cu toate acestea, comunicatul publicat de Beijing nu a menționat închiderea punctului de trecere a frontierei, ci a vorbit, în termeni generali, despre „dezvoltarea durabilă a comerțului bilateral” între Polonia și China.