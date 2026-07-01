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Companiile aeriene solicită suspendarea noului sistem biometric de verificare a frontierelor al UE în perioada de vârf a vacanțelor

Companiile aeriene și aeroporturile au solicitat suspendarea noului sistem biometric de verificare a frontierelor al UE în perioada de vârf a vacanțelor de vară, susținând că unele zboruri pleacă pe jumătate pline, iar pasagerii pierd până la cinci ore la cozi.
Companiile aeriene solicită suspendarea noului sistem biometric de verificare a frontierelor al UE în perioada de vârf a vacanțelor
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
01 iul. 2026, 11:47, Știri externe
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Într-o scrisoare adresată Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, companiile aeriene și aeroporturile au solicitat o opțiune de suspendare a verificărilor în cadrul sistemului, de teama că situația se va agrava mult în timpul sezonului estival aglomerat, potrivit The Guardian.

„Am ajuns într-un punct critic”, au declarat grupurile industriale ACI Europe, care reprezintă aeroporturile, Airlines 4 Europe și Asociația Internațională a Transportului Aerian, care reprezintă companiile aeriene. „Pasagerii au fost deja nevoiți să stea la coadă perioade lungi de timp în afara clădirilor terminalelor și pe platformele expuse, deoarece facilitățile de control la frontieră nu pot procesa sosirile suficient de repede.”

„Companiile aeriene se confruntă cu avioane pe jumătate goale la închiderea porților de acces, în timp ce pasagerii sunt blocați la cozi la controlul la frontieră.”

Se amână decolarea avioanelor

Unele avioane au fost nevoite să amâne decolarea în timp ce așteptau pasageri, grupurile afirmând că cozile ajung până la cinci ore în orele de vârf, în timp ce altele au fost nevoite să lase pasagerii în urmă.

Grupurile au cerut Comisiei să permită aeroporturilor să „suspenda complet” controalele „ori de câte ori volumul de pasageri depășește capacitatea operațională a instalațiilor de control la frontieră” în lunile iulie și august.

Grupurile au declarat că autoritățile de frontieră, aeroporturile și companiile aeriene se află „sub o presiune nesustenabilă” și au cerut o „intervenție imediată înainte ca situația să se deterioreze și mai mult în timpul sezonului de vârf de călătorie estivală”.

Sistemul, care a fost introdus treptat din octombrie anul trecut, impune cetățenilor din afara UE să se înregistreze cu amprente digitale și o fotografie la aeroportul de destinație.

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