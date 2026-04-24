Compușii din scutecele copiilor, între substanțele poluante cu întârzieri în aplicarea măsurilor UE

Cercetătorii care au realizat raportul descriu acest lucru ca întârzierea ca fiind „extrem de frustrantă”, potrivit The Guardian.

Comisia Europeană a încercat să elimine de pe piață categorii largi de substanțe periculoase printr-o „foaie de parcurs privind restricțiile” din aprilie 2022, care a fost salutată la momentul respectiv ca fiind cea mai mare interdicție a substanțelor chimice toxice din istorie.

Însă, patru ani mai târziu, aceasta nu a reușit să demareze procesul de reglementare a șapte dintre cele 22 de grupe de substanțe chimice periculoase și a „blocat efectiv” progresul în reglementarea altor șapte, potrivit unei evaluări a progreselor realizate de ClientEarth și Biroul European de Mediu.

Grupurile ecologiste afirmă că Comisia Europeană este „principalul obstacol” în calea propriilor planuri, întrucât raportul constată progrese insuficiente după patru ani

Anunțarea unui plan de acțiune cu un calendar concret pentru eliminarea treptată a substanțelor periculoase a fost „foarte încurajatoare”, a declarat Hélène Duguy, avocată la ClientEarth și coautoare a raportului. „Acum suntem la patru ani de la publicarea inițială – și lucrurile nu arată deloc bine”.

Substanțele propuse pentru interzicere

Restricțiile propuse afectate de întârzieri includ plumbul din gloanțe, care este asociat cu boli renale cronice la vânători; substanțe din articolele de îngrijire a copiilor asociate cu cancerul și mutațiile genetice; cianamida de calciu, un îngrășământ care răspândește substanțe cancerigene; și un retardant de flacără bioacumulativ utilizat în automobile.

În conformitate cu reglementările UE privind substanțele chimice, cunoscute sub numele de REACH, Comisia este obligată să elaboreze un proiect de modificare a listei de restricții în termen de trei luni de la primirea avizelor comitetelor de experți. Raportul a constatat că termenul limită nu a fost respectat niciodată, întârzierile variind între 13 și 47 de luni, cu o medie de doi ani.

Unele restricții au intrat cu succes în vigoare. Comisia a restricționat PFAS-urile din spuma de stingere a incendiilor, plumbul din materialele plastice din PVC, hidrocarburile aromatice policiclice (PAH) utilizate la tirul la talere și o serie de alte grupe de substanțe chimice toxice.

Europa a fost pionieră în reglementarea substanțelor nocive, introducând unele dintre cele mai stricte reglementări privind substanțele chimice periculoase din lume.

Foaia de parcurs a făcut parte dintr-o inițiativă continentală de detoxifiere care a urmărit să reglementeze substanțele periculoase prin utilizarea unor interdicții generale cu excepții limitate.

Unele grupuri de substanțe chimice nu mai sunt restricționate în conformitate cu foaia de parcurs, după ce comitetele au recomandat să nu se procedeze astfel sau deoarece Comisia a decis să le abordeze printr-o cale de reglementare diferită.

Cu toate acestea, cea mai recentă versiune a foii de parcurs, care este actualizată anual, a amânat termenul pentru mai multe alte grupuri de substanțe chimice fără a oferi explicații.