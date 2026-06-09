Controversă. Trump ar fi adormit în lojă la meciul echipei sale favorite din finala NBA

Incidentul s-a produs luni seara la Madison Square Garden, în timpul partidei New York Knicks – San Antonio Spurs din finala campionatului nord-american de baschet NBA, potrivit Clash Report.

Președintele american Donald Trump pare că doarme în tribune, conform unor imagini care circulă pe rețelele de socializare.

„Trump părea obosit în timpul finalei NBA”, scrie în mesajul care însoțește filmarea publicată pe rețeaua X.

Înainte de startul meciului, Donald Trump a fost ovaționat de o parte a spectatorilor aflați în celebra arenă din New York.

San Antonio Spurs a obținut o victorie uriașă în deplasare, învingând pe New York Knicks în meciul al treilea al finalei Ligii profesioniste de baschet nord-americane (NBA), reducând scorul general al seriei la 1-2.

Președintele SUA, Donald Trump, este fan al echipei New York Knicks.