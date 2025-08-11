Coșmarul râului Las Vacas, unul dintre cele mai poluate cursuri de apă din lume

„Plasticele. Există un mare viitor în plastice. Gândește-te, vrei să te gândești la asta?”. Replica ironică pe care un tânăr Dustin Hoffman o aude într-o scenă din filmul Absolventul (1967) s-a transformat într-o tragică premoniție de mediu. La mai bine de jumătate de secol distanță, delegați din 179 de țări negociază la Geneva un tratat mondial pentru a opri poluarea cu polimeri, într-o reuniune internațională care săptămâna viitoare intră în faza decisivă. Dacă nu se ajunge la un acord, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUMA) avertizează că deșeurile plastice se vor tripla până în 2060 și vor provoca daune semnificative planetei și sănătății.

Râul Las Vacas, situat în împrejurimile Ciudad de Guatemala, a devenit simbolul dramatic al poluării cu plastic: se estimează că transportă aproximativ 60% din deșeurile generare de capital, inclusiv ape uzate, direct în râul Motagua și apoi în Marea Caraibelor. Aceasta reprezintă în jur de 2% din toate deșeurile plastice care ajung în oceane la nivel mondial, scrie El País

Principalele cauze ale acestei situații alarmante sunt multiple: o cultură a aruncării deșeurilor fără responsabilitate, gestionarea defectuoasă a deșeurilor, existența numeroaselor gropi de gunoi ilegale și amplasarea neadecvată a groapelor autorizate, în special a celei din „Zona 3”, aflată pe un versant instabil.

Localnicii, precum Luciana Ruch și Sebastiana Xocoxic, trăiesc din colectarea gunoaielor din râu. Luciana, care are aproape trei decenii de experiență, povestește că apa odinioară era curată, plină de pești pe care îi prindeau copiii. Acum, râul curge cu cadavre, de animale, dar și umane — inclusiv ale victimelor crimelor — transportate de ape.

Tehnologie în slujba curățeniei – Interceptoarele anti-plastic

ONG-ul olandez The Ocean Cleanup a implementat soluții tehnologice avansate în lupta contra deșeurilor. Sistemul Interceptor 006, format din două baraje plutitoare amplasate strategic pe râul Las Vacas, a reușit să oprească circa 90% din plasticul transportat. Doar în 2024 au fost reținute 8.761 de tone de deșeuri, deși volumul colectat în 2025 a egalat deja totalul anului anterior.

Materialele colectatecau creat o nouă problemă: stocarea și gestionarea lor. Deșeurile în stare bună sunt reciclate sau transformate, dar restul, majoritatea degradat, este depozitat lângă râu — cu riscul de a fi spălate înapoi în canalul hidrologic în timpul ploilor.

Proiectul este parte dintr-un efort mai amplu: împiedicarea transferului de plastic către ocean prin soluții locale. Râul Las Vacas contribuie anual cu 20.000 tone de plastic către Marea Caraibelor, iar stoparea acestui flux ar avea un impact similar reducerii emisiilor globale din aviație.

Râul Las Vacas este un coșmar ambiental cu ecouri globale: un simbol ilustrativ al cum infrastructura inadecvată, lipsa de conștientizare și gestionarea defectuoasă a deșeurilor au transformat un curs de apă din Guatemala într-unul dintre cei mai poluați din lume. Tehnologia — precum Interceptor 006 — aduce speranță, dar soluții durabile necesită implicare structurală, educație ecologică și politici publice eficiente.