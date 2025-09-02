Criză în justiția israeliană: Curtea Supremă cere anularea demiterii politice a procurorului general

Într-un gest fără precedent, Curtea Supremă a Israelului a cerut luni, în unanimitate, anularea demiterii procurorului general Gali Baharav-Miara, decizie luată politic de guvernul Netanyahu. Instanța a suspendat demiterea, a reiterat că avizele legale ale lui Baharav-Miara rămân în vigoare și a oferit executivului termen până pe 14 septembrie să revină asupra hotărârii.

„Nicio justificare nu a fost prezentată pentru abaterea de la metoda legală stabilită încă din anul 2000”, se arată în decizia Curții, citată de Times of Israel.

Procesul corect presupune consultarea unei comisii publice, profesioniste, ignorată de guvern, care a decis în schimb să creeze o comisie politică ministerială.

Demisă pentru că a refuzat să îl protejeze pe Netanyahu

Gali Baharav-Miara, prima femeie procuror general din istoria Israelului, este un critic vocal al reformei judiciare promovate de coaliția de dreapta condusă de Netanyahu.

Ea a susținut continuarea proceselor pentru corupție împotriva premierului și a blocat mai multe inițiative ale guvernului privind extinderea controlului politic asupra sistemului de justiție.

Decizia instanței vine ca răspuns la mai multe petiții depuse de organizații civice, printre care Mișcarea pentru Calitatea Guvernării în Israel, care au acuzat guvernul că a ocolit procedura legală de demitere a procurorului general.

Organizația a salutat hotărârea Curții, dar a criticat faptul că aceasta nu a emis o decizie definitivă de anulare a demiterii, în ciuda refuzului guvernului de a participa la audieri: „Un guvern care boicotează audierile și ignoră termenele nu merită bunăvoința Curții”.

„Doar guvernul va decide cine este procurorul său general”

Guvernul Netanyahu a votat în unanimitate demiterea procurorului general, pe 4 august, acuzând lipsa de cooperare cu acesta, într-un context tensionat de război și criză constituțională.

Ministrul Justiției Yariv Levin a respins decizia Curții: „Niciun ordin judiciar nu poate forța colaborarea cu cineva cu care nu a existat cooperare și nu va exista.

Guvernul și doar guvernul va decide cine este procurorul său general”.

În replică, liderul opoziției Yair Lapid a salutat intervenția Curții Supreme: „Levin a eșuat. Un guvern minoritar ilegitim nu poate înlătura paznicii legii care își fac datoria”.

Curtea poate anula demiterea procurorului general

Curtea a anulat audierea publică programată pentru 4 septembrie, din cauza refuzului guvernului de a trimite un avocat și de a răspunde oficial petițiilor.

Dacă până la 30 octombrie guvernul nu oferă un răspuns, instanța poate emite o hotărâre definitivă asupra legalității demiterii procurorului general și poate decide anularea acesteia.