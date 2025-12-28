Cum a dispărut uraniul dintr-o mină din Niger. Autoritățile din Franța fac anchetă

În luna decembrie, la Paris a fost deschisă o anchetă pentru furt organizat cu scopul de a servi interesele unei puteri străine. Ancheta a fost lansată în urma dispariției uraniului de la mina Somaïr din Niger operată anterior de grupul francez Orano.

Regimul militar nigerian a respins în acest weekend „în termenii cei mai duri” acuzațiile de „furt” aduse împotriva sa. Junta militară, care conduce Nigerul de la lovitura de stat din iulie 2023, susține suveranitatea asupra resurselor minerale ale țării.

„Republica Niger respinge în termenii cei mai fermi orice retorică care echivalează exercitarea suveranității sale asupra unei resurse naționale cu furtul. Ideea de a vinde sau fura este o retorică periculoasă, iresponsabilă și rușinoasă. Nu se poate fura ceea ce se deține în mod legitim”, a reacționat colonelul Ousmane Abarchi, ministrul Minelor din Niger, potrivit Le Figaro.

La rândul său, Alio Daouda, ministrul Justiției din Niger, a declarat că Orano a lăsat în urmă datorii neplătite de 58 de miliarde de franci CFA.

„Între Niger și Orano, cine a furat de la cine?”, a întrebat el.

La câteva săptămâni după anunțul naționalizării minei Somaïr în iunie, regimul militar a anunțat că va pune pe piața internațională uraniul produs de filiala gigantului francez Orano. La sfârșitul lunii noiembrie, Orano a avertizat că un transport de uraniu a părăsit situl Somaïr. Mina din nordul Nigerului a fost deținută în proporție de 63,4% de gigantul minier francez și în proporție de 36,6% de statul Niger.

Niger se apropie de Rusia și Iran

De la venirea la putere, militarii din Niger nu și-au ascuns dorința de a apela la noi parteneri, precum Iranul sau Rusia. De altfel, rușii s-au arătat interesați de minele din Niger.

Compania Orano a recunoscut în decembrie 2024 că a pierdut controlul asupra celor trei filiale din Niger: mina Somaïr, mina Cominak (închisă din 2021) și zăcământul Imouraren. Orano, al cărei capital este deținut în proporție de peste 90% de statul francez, a inițiat mai multe proceduri de arbitraj internațional împotriva statului Niger.

La sfârșitul lunii septembrie 2025, compania a anunțat o hotărâre judecătorească în favoarea sa privind mina Somaïr. Potrivit Orano, instanța a ordonat Nigerului să nu vândă uraniul produs de Somaïr, al cărui amplasament conține aproximativ 1.300 de tone cu o valoare de piață de 250 de milioane de euro. Nigerul furnizează 4,7% din producția mondială de uraniu natural, conform cifrelor din 2021 ale agenției de aprovizionare a Euratom (ESA).