Greenpeace: Franța continuă să importe uraniu îmbogățit din Rusia

Nici Franța, nici UE nu „au pus capăt relațiilor comerciale cu Rosatom”, gigantul nuclear public rus, denunță Greenpeace într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

Franța importă cantități importante de uraniu îmbogățit din Rusia, precum și uraniu natural din Kazahstan și Uzbekistan, care tranzitează această țară, reamintește ONG-ul antinuclear.

„Franța continuă să importe uraniu îmbogățit din Rusia, fie sub formă de uraniu natural îmbogățit, fie sub formă de uraniu de retratare, reîmbogățit (URE)”, în proporție de 18% din totalul acestor importuri, potrivit acestui studiu bazat pe analiza cifrelor vamale franceze, la sfârșitul lunii septembrie 2025.

„Statul rus menține un control puternic asupra sectorului minier”

În 2025, Kazahstanul și Uzbekistanul, două foste republici sovietice, au furnizat jumătate (49,9%) din uraniul natural importat în Franța. Totuși, potrivit Greenpeace, „o mare parte” din aceste importuri „tranzitează în continuare teritoriul rus în mâinile Rosatom înainte de a fi livrate în porturile Dunkerque sau Rotterdam și transportate în special către fabricile Orano”, gigantul francez al ciclului uraniului.

„Statul rus continuă să mențină un control puternic asupra sectorului minier kazah”, subliniază ONG-ul.

Pentru Pauline Boyer, responsabilă de campanie pentru Greenpeace Franța, citată în comunicat, „țara noastră alimentează (…) economia rusă și, prin extensie, mașina sa de război”.

„Guvernul francez și Europa trebuie să sancționeze Rosatom pentru a trimite un semnal puternic și a pune capăt impunității de care se bucură prima companie din lume care a preluat controlul asupra unei centrale nucleare străine prin forță (centrala ucraineană de la Zaporije). În acest context, comerțul nuclear cu Rosatom este de nesuportat”, subliniază ea.

Comisia Europeană nu interzice importurile nucleare rusești

În acest moment, Comisia Europeană nu a stabilit un calendar pentru interzicerea importurilor de produse nucleare rusești în UE, un subiect care face obiectul unor negocieri intense între cele 27 de state membre.

Studiul Greenpeace actualizează datele dintr-un raport publicat în martie 2023, în care ONG-ul denunța deja „dependența” Franței față de energia nucleară civilă rusă.

Franța importă tot uraniul necesar pentru funcționarea parcului său nuclear, care a asigurat peste 86% din producția de energie electrică a EDF în țară în 2024, potrivit acestui operator.

Uraniul natural trebuie convertit și apoi îmbogățit pentru a fi transformat în combustibil pentru centralele nucleare. Franța dispune de o fabrică de îmbogățire, la Tricastin (Drôme), gestionată de Orano.