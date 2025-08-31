Curtea de Apel din SUA declară ilegale tarifele lui Donald Trump

Într-o decizie de 7-4, instanța a respins argumentul lui Donald Trump potrivit căruia tarifele au fost justificate prin International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Judecătorii au stabilit că legea nu oferă președintelui puterea de a impune tarife vamale, aceasta fiind o competență exclusivă a Congresului, scrie BBC.

Tarifele lui Donald Trump, considerate neconstituționale

Tarifele vizate includ taxele suplimentare aplicate aproape tuturor statelor lumii, precum și cele impuse Canadei, Mexicului și Chinei. Instanța a subliniat că IEEPA „nu menționează tarifele” și că, în absența unui mandat explicit din partea Congresului, acestea sunt „contrare legii”.

Cu toate acestea, decizia nu afectează tarifele pe oțel și aluminiu, introduse sub o altă autoritate prezidențială.

Donald Trump reacționează dur la decizia privind tarifele

Donald Trump a criticat pe rețeaua Truth Social hotărârea Curții de Apel, numind-o „extrem de partizană” și avertizând că anularea tarifelor ar putea „distruge Statele Unite ale Americii”. Acesta a insistat că eliminarea acestora ar provoca „slăbiciune financiară” și ar pune în pericol securitatea economică a țării.

Tarifele lui Donald Trump vor fi analizate de Curtea Supremă

Răsturnarea tarifelor lui Donald Trump nu va intra imediat în vigoare. Instanța a amânat aplicarea deciziei până pe 14 octombrie, pentru a permite administrației să solicite revizuirea de către Curtea Supremă.

Experții juridici susțin că dosarul se va baza pe doctrina „chestiunilor majore”, prin care Curtea Supremă a limitat deja puterile executive în alte cazuri. În prezent, Curtea Supremă are șase judecători numiți de republicani, inclusiv trei selectați de Donald Trump.