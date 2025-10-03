Curtea Supremă a SUA va analiza restricţiile impuse de Hawaii asupra armelor de foc ascunse

Curtea Supremă a SUA a anunţat vineri că va examina un nou caz major privind drepturile deţinătorilor de arme de foc, legat de restricţiile introduse în Hawaii în 2023 pentru purtarea armelor ascunse, scrie NBC News.

Legea impune ca persoanele cu permise de port armă ascunsă să obţină permisiunea expresă a proprietarilor înainte de a intra cu armele pe proprietăţi private deschise publicului şi interzice armele în anumite „locuri sensibile”, precum plajele, parcurile şi barurile.

Măsura a fost contestată de trei posesori de permise, Jason Wolford, Alison Wolford şi Atom Kasprzycki, alături de organizaţia Hawaii Firearms Coalition.

Deşi un judecător federal a blocat iniţial restricţiile, Curtea de Apel a 9 -a din San Francisco a decis în favoarea statului în 2024, într-o hotărâre ce a vizat şi o lege similară din California.

Decizia Curţii Supreme marchează o nouă etapă în dezbaterea asupra dreptului de a purta arme, după ce în 2022 judecătorii au stabilit pentru prima dată că cel de-al Doilea Amendament garantează dreptul de a purta arme şi în afara locuinţei.

Procesul va fi dezbătut în noua sesiune a Curţii Supreme, care începe luni şi se încheie în iunie anul viitor.