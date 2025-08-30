Curtea Supremă din Utah blochează execuţia unui deţinut cu demenţă care a ales să fie împuşcat

Menzies fusese condamnat pentru răpirea şi uciderea unei mame din Utah, Maurine Hunsaker, în 1986. El a ales acum câteva decenii să fie executat prin împuşcare, ceea ce l-ar fi făcut al şaselea deţinut executat în acest mod în SUA de la 1977 încoace.

Avocaţii apărării au arătat că, după 37 de ani pe lista morţii, Menzies depinde de scaun cu rotile şi oxigen şi că demenţa sa s-a înrăutăţit semnificativ. Curtea Supremă a decis că trebuie reevaluată competenţa sa de a fi executat, apreciind că a existat o schimbare substanţială a circumstanţelor.

„Recunoaştem că această incertitudine cauzează familiei lui Hunsaker suferinţă imensă, însă suntem legaţi de respectarea legii”, se arată în decizie, potrivit AP.

Familia victimei a declarat că este „profund îndurerată şi dezamăgită” de hotărârea Curţii şi a cerut respectarea intimităţii.

Cazul lui Menzies urmează precedentul Curţii Supreme a SUA din 2019, care a blocat execuţia unui bărbat cu demenţă în Alabama, stabilind că persoanele care nu înţeleg motivul execuţiei sunt protejate de interdicţia constituţională împotriva pedepselor crude şi neobişnuite.

Menzies nu este primul deţinut cu demenţă căruia i s-a pus în discuţie execuţia. Experţi medicali numiţi de procuratură susţin că el are capacitatea mentală de a înţelege situaţia, în timp ce specialiştii apărării contrazic acest lucru.

Ultima execuţie în Utah prin injecţie letală a avut loc anul trecut, iar ultima execuţie prin împuşcare în stat a fost în 2010, când a fost executat Ronnie Lee Gardner.