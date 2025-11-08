Curtea Supremă suspendă ordinul care obliga administrația să finanțeze integral programul SNAP

Vineri, USDA a informat statele că va pune la dispoziție fonduri pentru a finanța integral programul SNAP, chiar dacă administrația a depus documente la tribunal pentru a bloca decizia lui McConnell, provocând confuzie.

După ce au primit nota USDA, state precum New York, New Jersey și Massachusetts au declarat că au dat instrucțiuni agențiilor statale să acorde integral beneficiile SNAP pentru luna noiembrie.

„Președintele Trump nu ar fi trebuit să pună niciodată poporul american în această situație”, a declarat într-un comunicat guvernatorul statului Massachusetts, Maura Healey, membru al Partidului Democrat.

Beneficiile SNAP au expirat la începutul lunii pentru prima dată în istoria de 60 de ani a programului. Beneficiarii au apelat la cantinele sociale deja suprasolicitate și au făcut sacrificii, cum ar fi renunțarea la medicamente, pentru a-și întinde bugetele limitate.

Beneficiile SNAP sunt plătite lunar americanilor eligibili al căror venit este mai mic de 130% din pragul federal de sărăcie. Beneficiul lunar maxim pentru anul fiscal 2026 este de 298 de dolari pentru o gospodărie cu o singură persoană și de 546 de dolari pentru o gospodărie cu două persoane.