Curtea Supremă prelungește blocarea finanțării integrale a programului social SNAP

Curtea Supremă a SUA a decis marți să extindă până joi suspendarea unei hotărâri judecătorești care obliga administrația Trump să finanțeze în totalitate programul federal de asistență alimentară SNAP, pe fondul blocajului guvernamental de 42 de zile, potrivit NBC News.
Radu Mocanu
12 nov. 2025, 01:54, Știri externe

Decizia Curții Supreme menține, temporar, suspendarea unei hotărâri emise de judecătorul John McConnell care decise ca guvernul să finanțeze integral programul SNAP pentru luna noiembrie. 

Vineri, McConnell a decis ca guvernul să asigure fonduri complete pentru finanțarea programului SNAP.

Fondurile necesare pentru finanțarea programului sunt de aproximativ 9 miliarde de dolari. 

Administrația Trump anunțase anterior că va aloca doar 4.65 miliarde de dolari din fonduri de urgență.

Blocarea temporară va rămâne în vigoare până la miezul nopții de joi, moment până la care se așteaptă ca un proiect de lege de finanțare a guvernului federal să fie votată de Congres. 

Programul SNAP (Programul de Asistență Nutrițională Suplimentară)  sprijină aproximativ 42 de milioane de americani, iar înghețarea fondurilor în timpul blocajului guvernamental a stârnit îngrijorări privind accesul familiilor vulnerabile la alimente de bază.