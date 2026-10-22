Cutremur de magnitudine 7 în Tibet, China, la câteva săptămâni după inundațiile devastatoare din Himalaya

Seismul a avut loc la câteva săptămâni după inundațiile devastatoare din regiunea Himalaya, provocate de o avalanșă de gheață și roci, în urma cărora mii de persoane au murit sau au fost date dispărute.

Potrivit Centrului Național pentru Seismologie din India, cutremurul s-a produs în jurul orei 20:03, ora Indiei, la o adâncime de 173 de kilometri. Datele CENC indică însă o adâncime de 10 kilometri și plasează seismul în jurul orei locale 22:33, într-un district din prefectura Nagqu, în nordul Tibetului, titrează Reuters.

Până în prezent, nu au fost comunicate informații imediate despre eventuale victime sau pagube materiale provocate de cutremur.

Cutremurul din Tibet, la câteva săptămâni după inundațiile devastatoare din Himalaya

Seismul are loc la câteva săptămâni după ce o avalanșă de gheață și roci, produsă pe 26 august în apropierea graniței dintre Nepal și Tibet, a declanșat inundații devastatoare. Viiturile au distrus locuințe, drumuri și poduri, au avariat proiecte hidroenergetice și au lăsat mii de persoane dispărute.

În Nepal, echipele de intervenție au continuat operațiunile de căutare și salvare în zonele afectate, inclusiv în tuneluri de-a lungul râului Bhotekoshi și în centrale electrice subterane.

Premierul nepalez Balendra Shah a declarat că legătura dintre dezastru și schimbările climatice trebuie adusă în atenția comunității internaționale. În unele localități au fost organizate ceremonii funerare simbolice pentru persoanele care sunt în continuare date dispărute.

Bilanțul inundațiilor din Nepal și Tibet

Potrivit datelor prezentate de autoritățile nepaleze, bilanțul inundațiilor a crescut pe măsură ce au fost recuperate noi victime. Informațiile citate în relatările despre dezastru indicau peste 1.200 de morți și mii de persoane dispărute.

Forțele de securitate, inclusiv armata nepaleză, au participat la operațiunile de salvare, folosind elicoptere și rute terestre. Mii de salvatori au fost mobilizați pentru căutarea persoanelor dispărute și pentru acordarea de ajutor comunităților afectate.

De asemenea, pe partea chineză a frontierei, în districtul Gyirong din Tibet, autoritățile au raportat 21 de morți și sute de persoane dispărute în urma inundațiilor.

Deocamdată, nu există informații confirmate care să indice că seismul de joi ar fi provocat noi victime sau pagube în zonele afectate anterior de viituri.