Europa se pregătește pentru dezastre tot mai grave. Peste 669.000 de hectare au ars în 2026, iar inundațiile produc pagube de miliarde de euro. România, în noul plan european

Comisia Europeană a lansat marți, 13 octombrie, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre, campania „Acționăm ca unul: Ne pregătim azi. Gata pentru mâine”, o inițiativă care urmărește să arate cum se pregătesc statele europene pentru intervenții comune în cazul unor catastrofe.

Campania vine într-un moment în care autoritățile europene avertizează că riscurile nu se mai limitează la fenomenele meteorologice extreme. Penele de curent, crizele sanitare, atacurile cibernetice și amenințările geopolitice sunt incluse printre scenariile pentru care Europa trebuie să își consolideze capacitatea de reacție.

România, afectată de inundații devastatoare și implicată în intervențiile europene

România se numără printre statele europene care au resimțit în ultimii ani efectele fenomenelor meteorologice extreme.

Unul dintre cele mai grave episoade recente a fost provocat de furtuna Boris, în septembrie 2024, când județele Galați și Vaslui au fost lovite de ploi torențiale. În mai puțin de 24 de ore, cantitățile de precipitații au depășit 150 de litri pe metru pătrat.

În localități precum Pechea, Cudalbi, Cuza-Vodă, Slobozia-Conachi, Tudor Vladimirescu și Costache Negri, apa a atins adâncimi de 1,5–2 metri, provocând distrugeri importante.

În același timp, România contribuie la operațiunile europene de intervenție în alte state membre.

În 2026, o echipă formată din 40 de pompieri români, cu opt vehicule de intervenție, a fost trimisă preventiv în Franța și mobilizată ulterior pentru stingerea incendiului din Pontavès. România a participat și la programul european de prepoziționare a echipelor de intervenție în Grecia.

Aceste operațiuni fac parte din Mecanismul de Protecție Civilă al UE, care permite statelor să solicite ajutor atunci când resursele naționale nu sunt suficiente pentru gestionarea unei situații de urgență.

UE a alocat 3,6 miliarde de euro pentru protecția civilă

Potrivit informațiilor prezentate odată cu lansarea campaniei, Uniunea Europeană a alocat 3,6 miliarde de euro Mecanismului de Protecție Civilă pentru perioada bugetară 2021–2027.

Fondurile susțin pregătirea echipelor de intervenție, dezvoltarea capacităților de răspuns și cooperarea între statele participante.

De la înființarea sa, în 2001, mecanismul european a fost activat de peste 880 de ori.

Un rol important îl are și rezerva europeană rescEU, care poate pune la dispoziția statelor aeronave pentru stingerea incendiilor, echipamente medicale și alte resurse destinate gestionării situațiilor de urgență.

În paralel, prin serviciul european Copernicus, autoritățile beneficiază de monitorizare prin satelit și de instrumente de avertizare timpurie. Centrul european de coordonare a răspunsului la situații de urgență monitorizează permanent riscurile și coordonează mobilizarea asistenței.

Cum se pregătesc pompierii europeni pentru dezastre majore

Una dintre componentele pregătirii europene este reprezentată de exercițiile MODEX, în cadrul cărora echipe de intervenție din mai multe state participă la simulări de dezastre la scară reală.

Aceste exerciții urmăresc verificarea procedurilor, testarea capacității de mobilizare și îmbunătățirea comunicării dintre autoritățile naționale.

Printre participanți se numără și Marian Rusu, pompier și ofițer de legătură din județul Timiș, implicat în exerciții europene. Rolul său este de a facilita comunicarea dintre autoritățile locale și echipele internaționale de intervenție, astfel încât resursele să poată fi direcționate rapid către zonele afectate.

„Prin intermediul poveștilor despre echipele de intervenție care se antrenează și se pregătesc împreună, arătăm în mod concret cum ajută UE țările să se pregătească pentru situații de urgență și de ce este importantă cooperarea europeană transfrontalieră”, a declarat Zacharias Giakoumis, șeful Unității de Comunicare din cadrul Direcției Generale de Protecție Civilă Europeană.

Șapte țări europene, incluse în noua campanie

Campania „Acționăm ca unul” se va desfășura până în decembrie 2026 în România, Bulgaria, Croația, Franța, Germania, Olanda și Polonia.

Inițiativa include materiale video despre activitatea echipelor de intervenție, conținut digital și acțiuni de informare a populației, cu accent pe pregătirea pentru inundații.

Demersul face parte din eforturile mai ample ale Uniunii Europene de creștere a rezilienței în fața crizelor, în baza strategiei de pregătire adoptate în martie 2025.