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Peste 100 de turiști străini au rămas blocați în Nepal după inundațiile care au distrus trasee montane și poduri

Peste 100 de turiști străini au rămas blocați în mai multe zone din centrul Nepalului, după ce inundațiile provocate de revărsarea unui râu au distrus trasee de drumeție și poduri.
Peste 100 de turiști străini au rămas blocați în Nepal după inundațiile care au distrus trasee montane și poduri
Andrei Rachieru
12 oct. 2026, 12:52, Știri externe
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Autoritățile au salvat deja 96 de persoane, inclusiv nouă cetățeni străini, iar operațiunile de salvare au continuat luni, potrivit Reuters.

Inundațiile au fost provocate de revărsarea râului Budhi Gandaki, după ce o alunecare de teren produsă duminică, în districtul Gorkha, la aproximativ 100 de kilometri vest de Kathmandu, a blocat cursul apei. Viitura a transportat noroi negru și resturi, a distrus locuințe și a avariat infrastructura din zonă, inclusiv trei centrale hidroelectrice.

Autoritățile naționale pentru gestionarea dezastrelor au anunțat că cinci localnici nu au putut fi contactați după inundații. Până luni, nu fuseseră raportate decese în urma acestui incident.

Peste 100 de turiști străini, blocați pe traseele montane

Bhuwan Raj Ojha, reprezentant al Proiectului pentru Zona de Conservare Manaslu (MACP), care include un traseu popular pentru drumeții, a declarat că peste 100 de turiști străini nu se pot întoarce din cauza distrugerii unor porțiuni ale traseului.

Potrivit oficialului, turiștii care doresc să își întrerupă călătoria trebuie evacuați, în timp ce persoanele care vor să continue drumețiile pot face acest lucru din zone considerate sigure.

Ojha a precizat că de-a lungul traseului există restaurante și pensiuni tradiționale pentru drumeți, cunoscute drept tea houses, care nu sunt considerate în pericol.

Armata nepaleză a anunțat că operațiunile de salvare continuau luni, deși nivelul apei începuse să scadă. Autoritățile trebuie să evalueze în continuare efectele inundațiilor și situația persoanelor care nu pot părăsi zonele afectate.

O posibilă legătură cu blocarea temporară a râului

Potrivit Centrului Internațional pentru Dezvoltare Integrată Montană (ICIMOD), inundațiile ar fi putut fi provocate de ruperea unui baraj natural temporar format în urma unei alunecări de teren. Această explicație se bazează pe primele informații transmise de autoritățile nepaleze și analizate de organizație.

Râul Budhi Gandaki este un afluent al râului Trishuli. În luna august, o viitură catastrofală produsă pe un alt afluent al acestuia, în urma prăbușirii unui ghețar, a provocat moartea a 1.457 de persoane, în timp ce alte mii au rămas date dispărute, potrivit informațiilor citate de Reuters.

Pema Gyamtsho, directorul general al ICIMOD, a avertizat că acest nou incident evidențiază vulnerabilitatea comunităților montane și a zonelor aflate de-a lungul râurilor în fața dezastrelor care se pot produce brusc și pot declanșa efecte în lanț.

Oficialul a subliniat că, deși prioritatea imediată este intervenția echipelor de salvare, identificarea cauzelor exacte ale inundațiilor este esențială pentru reducerea riscurilor viitoare și pentru îmbunătățirea măsurilor de protecție a comunităților afectate.

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