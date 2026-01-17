Departamentul Muncii din SUA, criticat după o postare pe rețelele sociale comparată cu un slogan nazist

Departamentul Muncii din SUA se confruntă cu un val de reacții după ce o postare a atras critici pentru un limbaj considerat apropiat de propaganda nazistă.

Controversa a reaprins îngrijorări mai ample privind folosirea imaginilor și retoricii de extremă dreapta de către administrația Trump prin canale oficiale, scrie CNBC.

O postare care a stârnit indignare

Postarea, publicată pe contul oficial al Departamentului Muncii, includea un videoclip stilizat cu imagini din istoria americană, avându-l în prim-plan pe George Washington.

One Homeland. One People. One Heritage. Remember who you are, American. pic.twitter.com/2eh8njcz9Z — U.S. Department of Labor (@USDOL) January 11, 2026

Mesajul care însoțea clipul spunea: „O singură patrie. Un singur popor. O singură moștenire. Amintește-ți cine ești, americanule”, generând rapid comparații online.

Criticii au semnalat asemănări cu sloganul nazist „Ein Volk, ein Reich, ein Führer” („Un popor, un imperiu, un conducător”), folosit de regimul lui Adolf Hitler.

Deși formularea nu este identică, istorici și cercetători în domeniul extremismului au spus că structura și mesajul ridică motive serioase de îngrijorare.

Experții avertizează că nu este o coincidență

Cercetătorii care studiază extremismul susțin că postarea trebuie analizată într-un context mai larg de mesaje similare.

Bill Braniff, de la American University, a spus că referirea la o singură „moștenire” națională contrazice istoria pluralistă a Statelor Unite.

Jon Lewis, de la George Washington University, a avertizat că repetarea unor astfel de formulări face tot mai puțin probabilă ideea unei simple coincidențe.

Ambii experți au subliniat că această retorică întărește logica „noi versus ei”, frecvent utilizată de mișcările extremiste.

Administrația respinge criticile

Departamentul Muncii nu a răspuns direct solicitărilor presei privind postarea.

Anterior, un purtător de cuvânt a declarat că mesajul a fost conceput pentru a celebra muncitorii americani și visul american.

Lideri sindicali au respins explicația, acuzând instituția că promovează mesaje aliniate ideologiei supremației albe.

Casa Albă a respins critici similare, calificându-le drept exagerate și motivate politic.

Un șir tot mai lung de mesaje controversate

Postarea Departamentului Muncii este doar unul dintre mai multe exemple recente semnalate de organizații de monitorizare.

Alte agenții, inclusiv Departamentul pentru Securitate Internă, au distribuit imagini pe care criticii le leagă de slogane extremiste.

Unele postări au inclus expresii asociate grupărilor neo-naziste sau mișcărilor conspiraționiste de extremă dreapta.

În ciuda reacțiilor negative, aceste mesaje au generat un nivel ridicat de interacțiune online, amplificându-le impactul.

Experții avertizează că frecvența și vizibilitatea acestor mesaje cresc riscul normalizării ideologiilor radicale.